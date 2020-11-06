Выборы президента США: неопределенность и споры

По состоянию на 6 ноября, победитель 59-х выборов президента Соединенных Штатов Америки не определен. Джо Байден (Демократическая партия) близок к победе. Дональд Трамп (Республиканская партия) оспаривает законность результатов в ряде штатов, где он уступил своему конкуренту незначительно.

По всей видимости, в течение сегодняшнего дня окончательные результаты выборов известны не будут. Многие аналитики полагают, что подсчет и пересчет займут еще несколько дней.

Пока штаб Байдена выражает умеренный оптимизм на фоне улучшения позиций их кандидата по результатам подсчета в ключевых штатах, штаб Трампа и сам Трамп заявляют о том, что за конкурента были поданы "нелегальные" голоса.

По поводу текущих результатов нет единства мнения даже в ведущих американских и мировых СМИ. Так, например, издание Politico, агентство Associated Press, телеканал Fox News, газета Los Angeles Times уже третий день сообщают, что Байден получает 264 голосов выборщиков (из 270 требуемых), а Трамп – 214 голосов. В то же время, телеканалы CNN и NBC, газеты New York Times, Washington Post, агентство Reuters сообщают, что Байден получает пока 253 голоса выборщиков, а Трамп – 214. Причина: незавершенное голосование в штате Аризона, где после подсчета 90% бюллетеней Байден набирает 50,1%, а Трамп – 48,5%.

Неопределенная ситуация по Неваде (6 голосов, после подсчета 84% голосов лидирует Байден), Пенсильвании (20 голосов, после подсчета 90% голосов лидирует Трамп), Северной Каролине (15 голосов, после подсчета 94% голосов лидирует Трамп), Джорджии (16 голосов, после подсчета 99% голосов шансы примерно равные). Во всех этих ключевых штатах разрыв между основными соперниками невелик.

Как передает телеканал Fox News, юристы штаба Трампа подадут иск с требованием пересчета голосов в Неваде таким образом, чтобы учитывались только "легитимные" голоса: республиканцы указывают на появление информации о том, что около 10 тысяч бюллетеней в этом штате были получены от людей, более не проживающих в нем.

Штаб Трампа также оспаривает через суд результаты выборов в Висконсине, Мичигане, Аризоне, заявляя о многочисленных нарушениях процедуры выборов. Кроме того, сам Трамп неоднократно высказывал сомнения по поводу законности голосования по почте.

На нынешних выборах была зафиксирована рекордно высокая явка за последние 120 лет, несмотря на пандемию коронавируса (более 100 миллионов избирателей проголосовали досрочно) – около 67%. Но этот показатель учитывает досрочное голосование.

Во многих городах США проходят массовые акции протеста, организуемые как сторонниками республиканцев, так и сторонниками демократов.

Коллегия должна избрать президента и вице-президента США через 40 дней после всеобщего голосования. Затем их должен утвердить Конгресс. Инаугурация избранного президента планируется 20 января 2021 года.

Данные по штатам

Байден побеждает в Вермонте, Мэриленде, Делавэре, Федеральном округе Колумбия, Массачусетсе, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте, Колорадо, Нью-Мексико, Иллинойсе, Нью-Гэмпшире, Вирджинии, Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии, Миннесоте, Род Айленде, Гавайях, Мэне, Висконсине и Мичигане.

Нет окончательных данных, но пока лидирует Трамп: в Северной Каролине, Джорджии, Аляске и Пенсильвании.

Нет окончательных данных, но пока лидирует Байден: в Аризоне и Неваде.

Текущий счет (по голосам выборщиков):

Трамп – 214

Байден – 264 (253)

Победный порог – 270

Система выборов президента США

Для победы на выборах кандидат должен набрать не менее 270 голосов выборщиков, так как Коллегия выборщиков, определяющая победителя, состоит из 538 человек. Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе США. Федеральный округ Колумбия, который не представлен в Конгрессе, на президентских выборах имеет трех выборщиков. Наибольшее число выборщиков – 55 человек – приходится на самый густонаселенный штат – Калифорнию.

В 48 штатах и Федеральном округе Колумбия голоса всех выборщиков штата получает тот кандидат, который набирает простое большинство голосов. В штатах Мэн и Небраска голоса выборщиков распределяются пропорционально итогам голосования.

Если ни один из кандидатов не получает большинства голосов Коллегии выборщиков, то президента из трех основных кандидатов выбирает Палата представителей, при этом каждый штат имеет право только на один голос. Если большинства голосов не получает ни один из кандидатов на пост вице-президента, победителя из двух главных претендентов выбирает Сенат. Палата представителей дважды решала судьбу президентских выборов – в 1800 и 1824 годах. До назначения вице-президента Сенатом дело доходило лишь однажды – в 1836 году.

Трижды в истории США Коллегия выборщиков выбирала президентом кандидата, набиравшего меньшее число голосов избирателей. Так в 1876 году президентом стал Рутерфорд Хейс, в 1888 году – Бенджамин Харрисон, в 2000 году – Джордж Буш. Все трое баллотировались на выборы от Республиканской партии.