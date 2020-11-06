Выборы в США: Байден обходит Трампа в Аризоне, Джорджии, Неваде и Пенсильвании

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден намерен обратиться к нации с речью. Точное время обращения пока не известно.

Согласно последним данным, по состоянию на вечер (по ближневосточному времени) 6 ноября, Байден опережает Дональда Трампа (Республиканская партия) при подсчете голосов в штатах, где еще несколько часов назад ситуация казалась неопределенной – Аризоне, Джорджии, Неваде и Пенсильвании.

При этом в Неваде пока остаются неучтенными около 9% голосов (по прогнозам, большинство из них отдано за демократов), в Джорджии – немногим более 1%, сообщает New York Times.

Издание отмечает, что борьба, развернувшаяся в штате Пенсильвания, иллюстрирует остроту президентской гонки-2020. 96% бюллетеней в этом штате уже обработаны; согласно полученным данным, у Байдена – 49,5% голосов, у Трампа – 49,3%. По мнению аналитиков, оставшиеся голоса отданы за Байдена. Однако официальные представители штата заявили, что для подведения итогов потребуется еще несколько дней.

Также в Пенсильвании пока не учтены 29 тысяч бюллетеней из округа Аллегейни, которые должны быть перепроверены по решению суда.

Если Байден сможет победить в Пенсильвании, то наберет нужные для победы голоса, подчеркивает ВВС.

Мэр Филадельфии, демократ Джим Кенни, уже посоветовал Трампу "повзрослеть и признать тот факт, что он проиграл, а также поздравить победителя", передает Fox News.

Телеканал Fox News сообщает, что Байден получает 264 голосов выборщиков (из 270 требуемых), а Трамп – 214 голосов. Reuters, ссылаясь на Edison Research, утверждает, что Байден получает пока 253 голоса выборщиков, а Трамп – 214. При этом Reuters отмечает, что Байден в настоящее время находится "на расстоянии вытянутой руки от кресла президента США".

Журналисты телеканала поговорили с неназванным "ключевым советником", который сказал: "Все кончено". Он добавил, что у окружения Трампа есть опасения по поводу того, какие шаги будет предпринимать президент в ближайшее время. Источник подчеркнул, что Трамп имеет полное право оспорить результаты выборов, но, по его мнению, президент выбирает неверный способ.

По состоянию на 6 ноября, победитель 59-х выборов президента Соединенных Штатов Америки не определен. Пока штаб Байдена выражает умеренный оптимизм на фоне улучшения позиций их кандидата по результатам подсчета в ключевых штатах, штаб Трампа и сам Трамп заявляют о том, что за конкурента были поданы "нелегальные" голоса.