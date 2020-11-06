В пятницу, 6 ноября, в возрасте 86 лет умер Михаил Жванецкий, сообщают российские СМИ со ссылкой на Аллу Пугачеву. Его представитель Олег Сташкевич подтвердил, что Михаил Михайлович скончался.

Михаил Жванецкий. Краткая биография

Родился 6 марта 1934 года в Одессе в еврейской семье. Его родители были врачами. Рос в Томашполе. Семья вернулась в Одессу из эвакуации после освобождения города в 1944 году. Михаил окончил 118-ю среднюю школу для мальчиков.

В 1956 году окончил ОИИМФ – Одесский институт инженеров морского флота по специальности "Инженер-механик подъёмно-транспортного оборудования портов". Во время учёбы был комсоргом факультета механизации портов. После окончания ОИИМФа работал в Одесском порту вместе с Виктором Ильченко: Михаил – механиком по кранам, а Виктор – механиком по автопогрузчикам.

В студенческие годы участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре "Парнас-2", где выступали также Роман Карцев и Виктор Ильченко. В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведения в репертуар театра, а в 1964 году пригласил его в свой театр на должность заведующего литературной частью. Вместе со Жванецким Райкин поставил в 1969 году программу "Светофор", в которой впервые прозвучали миниатюры Жванецкого "Авас", "Дефицит", "Век техники".

В период работы в театре Аркадия Райкина, творчески сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более трёхсот миниатюр и монологов.

Затем самостоятельно выступал в Одесской филармонии, потом в Московском театре "Эрмитаж", где приобрёл популярность.

Являлся художественным руководителем созданного им Московского театра миниатюр в структуре Москонцерта.

С декабря 2000 по июль 2001 года в паре с поэтом Вадимом Жуком принимал участие в программе "Простые вещи" на РТР. С апреля 2002 по декабрь 2019 года являлся постоянным ведущим ежемесячной телепередачи "Дежурный по стране", оригинального формата на канале "Россия-1" (производство телекомпании АТВ).

В течение последних десятилетий Михаил Жванецкий был самым цитируемым и признанным сатириком, говорившим по-русски.

Народный артист Украины (1999), Народный артист Российской Федерации (2012).

В октябре 2020 года принял решение закончить концертную деятельность по состоянию здоровья.

Умер 6 ноября 2020 года.