Восстание в Бишкеке: освобождены бывшие президент и премьер, горит Белый дом

Протесты оппозиционеров, начавшиеся в Бишкеке после объявления результатов парламентских выборов, переросли в столкновения, в ходе которых, по данным минздрава Кыргызстана, пострадали не менее 120 человек.

Протестующие в Бишкеке штурмовали СИЗО и колонию, освободив бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова. Также из СИЗО Бишкека освободили бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова.

Огромная толпа собралась около Белого дома в Бишкеке, в здании возник пожар.

Сообщается о захвате протестующими здания мэрии Бишкека и здания правительства.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков допускает возможность аннулирования итогов парламентских выборов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева. "С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов", – сказала она. Сообщается также, что Жээнбеков отдал приказ силовикам не открывать огонь и обратился к лидерам оппозиции с призывом "убрать своих сторонников с улиц".

Информация уточняется и дополняется.

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