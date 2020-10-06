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NEWSru.co.il :: В мире6 октября 2020 г., 13:06

Названы лауреаты Нобелевской премии 2020 года по физике: астрофизики, исследователи черных дыр

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Лауреаты Нобелевской премии 2020 года по физике (слева направо): Роджер Пенроуз (Великобритания), Райнхард Генцель (Германия/США) и Андреа Гез (США)

Во вторник, 6 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имена лауреатов Нобелевской премии по физике.

В этом году лауреатами премии стали трое ученых. Премия была разделена на две равные части: первую получил Роджер Пенроуз (Великобритания), вторую разделили между Райнхардом Генцелем (Германия/США) и Андреа Гез (США).

Пенроуз удостоен премии "за открытие того факта, что образование черной дыры является надежным прогнозом в общей теории относительности". Генцель и Гез премированы "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".


7 октября будут названы лауреаты в области химии. 8 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 9 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 12 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

В зале, где объявляли имена лауреатов, из-за карантинных мер, связанных с эпидемией коронавируса, на этот раз было очень мало журналистов.

Несколько недель назад Фонд Альфреда Нобеля объявил, что в 2020 году размер Нобелевской премий будет увеличен на 1 миллион крон и составит 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую премию. В сообщении Фонда отмечалось, что с 2012 года инвестиционный капитал фонда вырос с 3 до 4,6 миллиарда крон (с 300 до 460 миллионов долларов), в связи с чем вырос и доход, с которого и выплачиваются ежегодно пять Нобелевских премий.

В прошлом году лауреатами премии стали канадский ученый Джеймс Пиблс "за теоретические открытия в области физической космологии" (половина премии), а также швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды" (вторая половина премии).

Лауреаты Нобелевской премии 2020 года

В области медицины и физиологии. Харви К. Олтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания/Канада) и Чарльз М. Райс (США) "за открытие вируса гепатита С".


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