"Революция уже произошла". Журналист Сергей Хиршфельд о событиях в Бишкеке

В воскресенье, 4 октября, в Кыргызстане, где существует смешанная президентско-парламентская система правления, состоялись выборы в законодательное собрание. На следующий день сторонники проигравших партий устроили митинг, который перерос в массовые беспорядки. Один человек погиб, около 600 получили ранения. Демонстранты взяли штурмом здание парламента и администрации президента. Протестующие в Бишкеке штурмовали СИЗО и колонию, освободив бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова. Также из СИЗО Бишкека освободили бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова.

Лидеры 12 политических партий, отказавшихся признавать результаты выборов, сформировали оппозиционный блок и заявили о намерении формировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Экс-глава МВД Кыргызстана Курсан Асанов, которого судили за сокрытие улик в деле Атамбаева, назначил себя комендантом Бишкека. Позже стало известно, что бывший мэр столицы Киргизии Албек Ибраимов освобожден из исправительно-трудовой колонии

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке государственного переворота, однако допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.

Днем 6 октября ЦИК Кыргызстана признал прошедшие парламентские выборы недействительными.

Редакция NEWSru.co.il попросила прокомментировать ситуацию в Кыргызстане редактора отдела Азии телеканала "Настоящее время", израильского журналиста Сергея Хиршфельда. Съемочная группа телеканала приехала в Бишкек для освещения парламентских выборов.

Беседовала Алла Гаврилова.

Сергей, расскажите, пожалуйста, с чего начался протест в Кыргызстане.

Недовольство начало расти еще в воскресенье, сразу после закрытия избирательных участков. В Кыргызстане электронная система голосования, поэтому предварительные результаты становятся известны очень быстро. В сети сразу же появились тысячи видеосвидетельств подкупа голосов, вброса бюллетеней и других доказательств фальсификации результатов выборов. Все местные политологи тоже заявляли, что таких нечестных выборов в стране еще не было.

Около полудня в понедельник на главной площади Бишкека начали собираться люди, возвели импровизированную трибуну. Выступления продолжались примерно до девяти вечера, пока собравшиеся не полезли на ограду Белого дома, где находится аппарат президента и правительства.

Кстати, обе революции в Кыргызстане, в 2005 и в 2010 году, начинались именно с того, что недовольные граждане принимались ломать ограду Белого дома.

Как реагировали на митинг и штурм силовики?

Что происходит в городе сейчас?

Сейчас идет дождь и пока тихо. Вокруг Белого дома есть люди, ограда снесена. Верхние этажи все еще дымятся, ночью их поджигали.

Я бы отметил два важных момента, о которых стоит помнить. Во-первых, еще вчера президент заявил, что допускает возможность перевыборов. Во-вторых, нельзя забывать, что Кыргызстан – клановое государство. На юге страны есть город Ош, где сегодня тысячи человек собрались, чтобы поддержать власть и высказаться против протестов в Бишкеке.

Кто руководит протестами и какова цель протестующих?

У протеста безусловно есть лидеры, это лидеры тех самых 12 партий, которые не прошли в парламент. Как известно, эти партии сформировали блок, однако я пока не вижу единого лидера протестов. Цель они озвучили – это смена власти и проведение перевыборов.

На ваш взгляд, есть ли основания предполагать, что существующая ситуация в стране была стимулирована какими-то внешними силами?

Конечно, Кыргызстан находится под сильным влиянием России. За несколько дней до выборов президент летал в Москву. Под окончательное влияние России страна попала после того, как десять лет назад Бишкек отказал США в использовании своей военной базы – единственной американской базы в Центральной Азии. Отказал, разумеется, под влиянием Кремля, тем самым полностью попав в зависимость от России. При этом основной кредитор Кыргызстана не Россия, а Китай. Но целью Пекина является не геополитическое влияние, а расчет на будущие территориальные уступки.

Но оппозиция вероятнее всего будет проводить такую же геополитическую политику, как и нынешнее правительство, поэтому ни о каком внешнем влиянии на протесты не может быть и речи.

Каков ваш прогноз? Это революция или временный протест, который ни к чему не приведет?

Революция уже произошла. Вопрос только в том, чем она закончится и к какому компромиссу придет оппозиция и нынешняя власть.