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Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
26 - 38°
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Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
24 - 29°
Эйлат:
26 - 38°
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    21:37 Полиция – жителям Тель-Авива: не выходите на улицу, не подходите к окнам
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