Беспорядки в Вашингтоне: четверо погибших, Конгресс утверждает итогов выборов

Вечером 6 января силам Национальной гвардии, полиции и спецслужб удалось навести порядок в районе Капитолия в Вашингтоне, где произошли массовые беспорядки, в ходе которых погибли люди.

Беспорядки в США: штурм Капитолия сторонниками Трампа. Фоторепортаж

Полиция округа Колумбия сообщает о задержании 52 участников беспорядков. В большинстве случаев их задерживали за нарушение комендантского часа (объявленного с 18:00), лишь в отдельных случаях могут быть предъявлены более серьезные обвинения (в частности, за незаконное владение оружием).

Глава местной полиции Роберт Конти объявил, что в ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Имя одной из погибших названо: это ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, получившая смертельное ранение после того, как в нее стрелял сотрудник полиции Капитолия. Обстоятельства гибели еще трех людей уточняются.

После наведения порядка Конгресс США возобновил совместную сессию по утверждению итогов выборов президента США. Голоса 16 выборщиков от Джорджии, поданные за Джо Байдена, были утверждены после того, как авторы возражений отозвали их в свете беспрецедентных беспорядков в современной истории Соединенных Штатов.

Были выдвинуты возражения по голосам выборщиков от штата Пенсильвания, поданным за Байдена. После чего Сенат и Палата представителей были вынуждены разойтись на обсуждение. Сенат отклонил возражения.

Процесс обсуждения и голосования по другим штатам продолжается.

Ожидается, что 7 января итоги выборов будут утверждены.

БЕСПОРЯДКИ В ВАШИНГТОНЕ

Как сообщалось ранее, в среду сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов. Заседание было прервано. Толпа заняла кабинеты конгрессменов, участники акции протеста бродили по зданию Капитолия, некоторые из них причинили значительный ущерб.

Сам Дональд Трамп поначалу не пытался призывать демонстрантов к спокойствию, а скорее поддерживал их действия. В то время, когда толпа штурмовала Капитолий, Трамп продолжил свои нападки на вице-президента Майка Пенса в своем "твиттере" (Пенс отказался отменить результаты президентских выборов). Только несколько часов спустя Трамп призвал своих сторонников соблюдать порядок и не прибегать к насилию. Дочь президента Иванка Трамп назвала захватчиков Капитолия "патриотами", однако вскоре удалила свой "твит".

Джо Байден в специальном телеобращении призвал Дональда Трампа обратиться к своим сторонникам и навести порядок. Спустя короткое время Трамп опубликовал в "твиттере" видеообращение, в котором призвал всех находящихся на Капитолийском холме разойтись по домам.

По данным СМИ, Трамп запретил входить в Белый дом Марку Шорту – главе аппарата Пенса.

ИТОГИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА США

Согласно официальным данным, победу на президентских выборах одержал Джо Байден. Он также стал первым кандидатом от Демократической партии, который с 1992 года набрал больше голосов на выборах в Джорджии, чем кандидат-республиканец. При этом после выборов в штате проводился пересчет около пяти миллионов бюллетеней. Пересчет подтвердил победу Байдена. Тем не менее, Трамп продолжает обвинять Демократическую партию в фальсификациях.

14 декабря были опубликованы окончательные результаты голосования на выборах президента США: кандидата от Демократической партии Джо Байдена поддержали 306 выборщиков. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил 232 голоса. Таким образом, Байден одержал победу. Победа Байдена стала очевидной уже на этапе, когда стали известны результаты по Калифорнии, и он набрал 270 голосов выборщиков. Последними голосовали Гавайи, также отдавшие голоса выборщиков кандидату от демократов. На этот раз не было ни одного случая, когда бы выборщики голосовали не так, как им наказали избиратели. Во всех штатах, где Республиканская партия пыталась оспорить итоги выборов, выборщики проголосовали за представителя Демократической партии. Отметим, что результат 306-232 в точности совпадает с результатами выборов, которые публиковали с ноября публиковали многие СМИ.

31 декабря Трамп подал апелляцию в Верховный суд США для "обеспечения честности" выборов в штате Висконсин.

Результаты выборов должен утвердить Конгресс США.

На 20 января намечена инаугурация Джо Байдена.