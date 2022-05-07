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Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 39°
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Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 39°
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    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

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    15:58 Индийская полиция провела учения для обеспечения безопасности посольства Израиля в Дели
    13:20 На шоссе 44 в результате столкновения автомобиля и мотоцикла погиб 27-летний мотоциклист
    12:51 СМИ: американские БПЛА атаковали позиции проиранских боевиков на востоке Сирии
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