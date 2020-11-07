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NEWSru.co.il :: В мире7 ноября 2020 г., 18:39

CNN: Джо Байден станет следующим президентом США

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Джо Байден

7 ноября телеканал CNN сообщил, что Джо Байден станет следующим президентом США.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал 20 голосов выборщиков в Пенсильвании, получив в общей сложности 273 голоса выборщиков (при необходимых 270).

Вслед за CNN эту новость сообщили NBC, Fox News и AP, несмотря на то, что в ряде штатов подсчет голосов еще не завершен. Вскоре и сам Байден объявил о своей победе.


Комментируя эту новость, президент США Дональд Трамп заявил, что "выборы далеки от завершения", и он намерен оспорить их результаты в суде. Часом ранее он написал в своем "твиттере", что "выиграл выборы с большим отрывом".

Источники CNN, близкие к Белому дому, сообщили накануне, что некоторые высокопоставленные чиновники начинают дистанцироваться от Трампа, в то время как Байден укрепляет свое лидерство в Пенсильвании и Джорджии.

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