CNN: Джо Байден станет следующим президентом США

7 ноября телеканал CNN сообщил, что Джо Байден станет следующим президентом США.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набрал 20 голосов выборщиков в Пенсильвании, получив в общей сложности 273 голоса выборщиков (при необходимых 270).

Вслед за CNN эту новость сообщили NBC, Fox News и AP, несмотря на то, что в ряде штатов подсчет голосов еще не завершен. Вскоре и сам Байден объявил о своей победе.

Комментируя эту новость, президент США Дональд Трамп заявил, что "выборы далеки от завершения", и он намерен оспорить их результаты в суде. Часом ранее он написал в своем "твиттере", что "выиграл выборы с большим отрывом".

Источники CNN, близкие к Белому дому, сообщили накануне, что некоторые высокопоставленные чиновники начинают дистанцироваться от Трампа, в то время как Байден укрепляет свое лидерство в Пенсильвании и Джорджии.