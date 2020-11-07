СМИ: Джо Байден готов к победе

СМИ напряженно следят за подсчетом голосов в Пенсильвании. Если Джо Байден (Демократическая партия) выиграет в этом штате (либо в двух штатах из трех – Джорджии, Неваде и Аризоне), он наберет нужные для победы голоса и обойдет Дональда Трампа (Республиканская партия). Reuters отмечает, что "Байден готов к победе".

Вице-губернатор Пенсильвании Джон Феттерман заявил, что результаты, которые решат исход президентских выборов, будут объявлены уже совсем скоро. Байдену, на данный момент лидирующему в Пенсильвании, будет достаточно поддержки 20 выборщиков этого штата, чтобы стать президентом.

В Пенсильвании подсчет продолжается в округе Аллегейни, в который входят Питтсбург и Филадельфия. Оба города склоняются к демократам, отмечает ВВС.

Сейчас (по состоянию на 17:30 ближневосточного времени), по данным Fox News, в Пенсильвании у Байдена 49,6% голосов, у Трампа – 49,2%, при этом обработаны 99% бюллетеней.

Накануне мэр Филадельфии, демократ Джим Кенни, уже посоветовал Трампу "повзрослеть и признать тот факт, что он проиграл, а также поздравить победителя", сообщает ВВС.

Телеканал Fox News сообщает, что Байден получает 264 голосов выборщиков (из 270 требуемых), а Трамп – 214 голосов. Reuters, ссылаясь на Edison Research, утверждает, что Байден получает пока 253 голоса выборщиков, а Трамп – 214.

По состоянию на 7 ноября, победитель 59-х выборов президента Соединенных Штатов Америки не определен.

Источники CNN, близкие к Белому дому, сообщили накануне, что некоторые высокопоставленные чиновники начинают дистанцироваться от Трампа, в то время как Байден укрепляет свое лидерство в Пенсильвании и Джорджии.

Журналисты телеканала поговорили с неназванным "ключевым советником", который сказал: "Все кончено". Он добавил, что у окружения Трампа есть опасения по поводу того, какие шаги будет предпринимать президент в ближайшее время. Источник подчеркнул, что Трамп имеет полное право оспорить результаты выборов, но, по его мнению, президент выбирает неверный способ.