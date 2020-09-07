Алексея Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшается

Вечером в понедельник, 7 сентября, зарубежные СМИ и, в частности, сайт новостной службы ВВС сообщили о том, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный, госпитализированный в берлинскую клинику "Шарите" вышел из комы, в которой находился после отравления.

Врачи отмечают общее улучшение его состояния.

Глава штаба Навального, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш написала на своей странице в социальной сети Twitter: "Новости об Алексее. Сегодня его вывели из искусственной комы. Постепенно его отключат от ИВЛ. Он реагирует на речь и на обращения к нему".

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный потерял сознание, когда летел 20 августа самолетом авиакомпании S7 в Москву из Томска. Самолет экстренно сел в Омске. Навального доставили в реанимационное отделение ближайшей больницы (Омская больница скорой медицинской помощи №1). Он был в коме, состояние оценивалось как тяжелое. Представители ФБК сразу заявили, что, по их мнению, Навальный был отравлен. Омские врачи говорили о том, что у Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови, отравление они не подтверждали

Юристы ФБК подали заявление по статье 277 УК РФ (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Следственный комитет РФ начал расследование.

22 августа Алексея Навального специальным медицинским рейсом доставили в Берлин, он был помещен в больницу Charite (расходы оплатили бизнесмены Зимины).

24 августа немецкие медики подтвердили, что Навальный был отравлен. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным в советской лаборатории.