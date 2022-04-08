adv_11 ar_right_wwh adv_12 ar_right_1 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 23:16 Евросоюз опубликовал дополнения к пятому пакету санкций 22:40 Зеленскому передан опросник, "приближающий Украину к статусу кандидата в члены ЕС" 20:53 Омбудсмен Украины потребовала расследовать изнасилования в Буче и Ирпене 19:35 ЦАХАЛ: необходимо усилить контртеррористическую деятельность в северной Самарии 17:51 В результате обстрела вокзала в Краматорске погибли не менее 50 человек 16:50 В результате действий российских войск в Чернигове с начала войны погибли около 700 человек 13:19 Ракетный обстрел вокзала Краматорска, десятки погибших 13:10 Евросоюз опубликовал пятый пакет санкций против РФ adv_13 ar_right_2 adv_14 ar_right_3 adv_15 ar_right_4 adv_16 ar_right_5