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Иерусалим:
17 - 29°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
26 - 37°
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Иерусалим:
17 - 29°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
26 - 37°
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