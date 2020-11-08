Байден объявил о "чистой" победе и прокомментировал итоги выборов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил в Вилмингтоне (штат Делавэр) с обращением к нации по итогам выборов: "Народ нашей страны сказал свое слово: он дал нам чистую, убедительную победу".

Байден отметил, что его кандидатуру поддержали не менее 74 миллиона граждан (по предварительным оценкам, более 75 миллионов), что является рекордным показателем для президентских выборов США. Напомним, что и явка на этих выборах была рекордной.

(Возможен и еще один рекорд, в случае победы Байден станет самым пожилым избранным президентом в истории США. 20 ноября ему исполнится 78 лет.)

Приоритетами своей политики Байден назвал борьбу с эпидемией коронавируса, экономику, климат и противостояние "системному расизму".

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса, Байден заявил, что уже в понедельник, 12 ноября, намерен назвать имена ведущих ученых и экспертов, которые станут его советниками в этом вопросе. "Я не пожалею сил и обязательств, чтобы обратить вспять эту пандемию", – сказал кандидат от демократов.

Обращаясь к нации, Байден заявил: "Я обещаю быть президентом, который не разделяет, а объединяет. Мы не рассматриваем Штаты как "синие" или "красные", мы видим единые Соединенные Штаты".

"Я претендовал на этот пост, чтобы восстановить душу Америки, перестроить суть этой нации – средний класс. И сделать так, чтобы Америку вновь уважали в мире", – добавил Байден.

"Все, кто голосовал за президента Трампа, я понимаю ваше разочарование сегодня вечером. Я сам несколько раз проигрывал. Но сейчас давайте дадим друг другу шанс. Пора отложить в сторону жесткую риторику, снизить градус, увидеть друг друга снова, прислушаться друг в другу опять. И чтобы достичь прогресса, надо перестать относиться к нашим оппонентам как к нашим врагам", – сказал он.

Байден также призвал всех к сотрудничеству. "Я горжусь тем, что я демократ, но буду править, как президент всех американцев", – сказал кандидат от Демократической партии. Он пообещал добиваться лидерства Америки в мире.

Напомним, что Джо Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом США. Это заявление прозвучало после того, как все ведущие СМИ Америки назвали Байдена победителем президентских выборов, набирающим не менее 290 голосов выборщиков.

Действующий президент Дональд Трамп не признал победу своего соперника. Он подчеркивает, что Байден пока не утвердили победителем ни в одном из штатов. Трамп настаивает, что были учтены "мошеннические голоса", поданные за Байдена. Он заявил, что будет добиваться справедливого решения в суде.

Телеканал CNN сообщает, что Джаред Кушнер – зять и старший советник действующего президента США Дональда Трампа – призвал его признать поражение на президентских выборах. CNN ссылается на два разных информированных источника. Официально эта информация не подтверждена.

Джо Байден вскоре после инаугурации планирует подписать ряд указов, чтобы исправить последствия решений администрации Дональда Трампа, пишет The Washington Post. По сведениям редакции WP, Байден намерен вернуть США в Парижское соглашение по климату и отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения. Также планируется отменить почти все запреты на поездки в США для граждан мусульманских стран, введенные администрацией Трампа, и восстановить программу, которая позволит мигрантам, незаконно ввезенным в США еще детьми, оставаться в Штатах.