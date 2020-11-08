CNN: Мелания Трамп вслед за Джаредом Кушнером призвала Трампа признать поражение на выборах

Телеканал CNN сообщает со ссылкой на приближенных к семье президента США Дональда Трампа, что первая леди Мелания Трамп пытается убедить супруга признать поражение на выборах.

Ранее телеканал сообщал, что с такой же рекомендацией обратился к Трампу Джаред Кушнер – зять и старший советник президента США.

Официально эта информация не подтверждена. Дональд Трамп до сих пор не признал свое поражение.

Напомним, что Джо Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом США. Это заявление прозвучало после того, как все ведущие СМИ Америки назвали Байдена победителем президентских выборов, набирающим не менее 290 голосов выборщиков.

Действующий президент Дональд Трамп не признал победу своего соперника. Он подчеркивает, что Байден пока не утвердили победителем ни в одном из штатов. Трамп настаивает, что были учтены "мошеннические голоса", поданные за Байдена. Он заявил, что будет добиваться справедливого решения в суде.

Джо Байден выступил с обращением к нации по итогам выборов: "Народ нашей страны сказал свое слово: он дал нам чистую, убедительную победу". Байден отметил, что его кандидатуру поддержали не менее 74 миллиона граждан (по предварительным оценкам, более 75 миллионов), что является рекордным показателем для президентских выборов США. Напомним, что и явка на этих выборах была рекордной.

Приоритетами своей политики Байден назвал борьбу с эпидемией коронавируса, экономику, климат и противостояние "системному расизму".

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса, Байден заявил, что в ближайшие дни намерен назвать имена ведущих ученых и экспертов, которые станут его советниками в этом вопросе. "Я не пожалею сил и обязательств, чтобы обратить вспять эту пандемию", – сказал Байден.

Обращаясь к нации, Байден заявил: "Я обещаю быть президентом, который не разделяет, а объединяет. Мы не рассматриваем Штаты как "синие" или "красные", мы видим единые Соединенные Штаты".