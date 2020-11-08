Мелания Трамп: "Мы должны защитить нашу демократию"

В воскресенье, 8 ноября, после того как телеканал CNN передал, что первая леди США пытается повлиять на супруга и убедить его признать поражение, она опубликовала в своем "твиттере" сообщение, опровергающее утверждение телеканала.

Мелания Трамп призвала к справедливому подведению итогов президента США и подчеркнула важность подсчета всех бюллетеней.

"Американский народ заслуживает справедливые выборы. Каждый законный (и незаконный) голос должен быть подсчитан. Мы должны защитить нашу демократию при полной прозрачности", - написала она.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency. – Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020

Дональд Трамп по-прежнему отказывается признать поражение. Спустя короткое время после "твиттера", опубликованного Меланий, он опубликовал ссылку на статью, в которой говорится о "проблемах с подсчетом голосов" в округе Фултон штата Джорджия, где его опередил Джо Байден.

Investigators Dispatched After Fulton County Discovers ‘Issue‘ with Ballot Reporting https://t.co/lShmKksQ0O via @BreitbartNews – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

Джо Байден выступил с обращением к нации по итогам выборов: "Народ нашей страны сказал свое слово: он дал нам чистую, убедительную победу". Байден отметил, что его кандидатуру поддержали не менее 74 миллиона граждан (по предварительным оценкам, более 75 миллионов), что является рекордным показателем для президентских выборов США. Напомним, что и явка на этих выборах была рекордной. Приоритетами своей политики Байден назвал борьбу с эпидемией коронавируса, экономику, климат и противостояние "системному расизму". Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса, Байден заявил, что в ближайшие дни намерен назвать имена ведущих ученых и экспертов, которые станут его советниками в этом вопросе. "Я не пожалею сил и обязательств, чтобы обратить вспять эту пандемию", – сказал Байден. Обращаясь к нации, Байден заявил: "Я обещаю быть президентом, который не разделяет, а объединяет. Мы не рассматриваем Штаты как "синие" или "красные", мы видим единые Соединенные Штаты".