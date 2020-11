Мелания Трамп: "Мы должны защитить нашу демократию"

В воскресенье, 8 ноября, после того как телеканал CNN передал, что первая леди США пытается повлиять на супруга и убедить его признать поражение, она опубликовала в своем "твиттере" сообщение, опровергающее утверждение телеканала.

Мелания Трамп призвала к справедливому подведению итогов президента США и подчеркнула важность подсчета всех бюллетеней.

"Американский народ заслуживает справедливые выборы. Каждый законный (и незаконный) голос должен быть подсчитан. Мы должны защитить нашу демократию при полной прозрачности", - написала она.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.