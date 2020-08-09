Выборы в Беларуси: ЦИК отдает победу Лукашенко, десятки тысяч человек протестуют на улицах против фальсификации результатов

Вечером 9 августа, после того, как ЦИК объявил, что, по предварительным подсчетам, действующий президент Александр Лукашенко в пяти регионах набирает 82% голосов, в Минске и других городах Беларуси тысячи человек вышли на улицы в знак протеста против фальсификации результатов выборов.

Телеграм-каналы "Беларусь головного мозга" и Nexta публикуют фотографии протоколов с избирательных участков, где Светлана Тихановская получила подавляющее большинство голосов.

Собственный корреспондент радиостанции RFI передал, что Тихановская собирается обжаловать результаты президентских выборов. На состоявшейся после закрытия избирательных участков пресс-конференции она сообщила, что в распоряжении Объединенного штаба оказалось несколько итоговых протоколов подсчета голосов избирателей с не менее десяти участков, свидетельствующих о ее победе.

Столкновения с силовиками проходят в Витебске, Лиде, Барановичах и других городах. В ряде городов ОМОН оттесняют.

СМИ сообщают, что в Жодино бойцы ОМОНа отказались применять силу против демонстрантов. Они положили на землю перед протестующими свои щиты.

В социальных сетях призывают граждан Беларуси объявить 10 августа всеобщую забастовку с требованием провести честные президентские выборы.