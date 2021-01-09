Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Индонезии

В субботу, 9 января, около 12:30 по ближневостоному времени, портал Flightradar24 в Twitter сообщил, что связь с Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air была потеряна через 4 минуты после взлета лайнера.

Рейс следовал из Джакарты в Понтианак. На борту, по предварительным данным, находились более 50 пассажиров. Последний раз самолет был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява.

Представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил сообщения о том, что была потеряна связь с самолетом. Менее чем за минуту самолет потерял более десяти тысяч футов высоты.

Спустя час СМИ, в том числе "Синьхуа", сообщили об обнаружении в районе предполагаемого падения самолета его обломков.