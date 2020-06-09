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NEWSru.co.il :: В мире9 июня 2020 г., 12:31

Адвокат опроверг сообщения о признании Ефремовым своей вины в ДТП со смертельным исходом

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Адвокат опроверг сообщения о признании Ефремовым своей вины в ДТП со смертельным исходом

Адвокат Вадим Яловицкий, представляющий интересы Михаила Ефремова, опроверг опубликованную ранее информацию о признании актером своей вины в ДТП со смертельным исходом. По словам Яловицкого, таких заявлений никто из адвокатов актера не делал, сообщают телеканал "Дождь" и сайт "Новой газеты".

Ранее агентство РИА Новости опубликовало заявление некого адвоката Ефремова о том, что актер признал себя виновным. "Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин", – сказал адвокат, судя по публикации этого агентства.

Позже адвокат Виталий Чернышев заявил РИА Новости, что после аварии Ефремов себя плохо чувствует, и добавил: "Накануне во время допроса после произошедшего он сообщил, что готов оказывать посильную помощь пострадавшим в ДТП". Отметим противоречивые сообщения этого агентства по поводу состоявшегося или не состоявшегося допроса артиста.


На Ефремова завели уголовное дело по части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Актера отпустили под подписку о невыезде.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился известный актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон Lada. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров, ему было 57 лет. В полиции заявили, что в момент аварии Ефремов был пьян. ТАСС сообщает, что актер находился в автомобиле один.

Сергей Захаров жил в Рязани. В кризисный период переехал в Москву, чтобы найти работу. Служил в охранной компании, работал сборщиком стеллажей в торговых предприятиях, развозил продукты. У погибшего остались жена и двое детей.

Сайт РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. Подобные видеозаписи опубликовали и некоторые свидетели происшествия. 5-й канал представил запись камеры наблюдения, зафиксировавшей момент аварии.


Михаил Ефремов. Краткая биография

Родился 10 ноября 1963 года в Москве, в семье актера и режиссера Олега Ефремова и актрисы Аллы Покровской.

Впервые вышел на сцену МХАТа и сыграл первую роль ещё мальчиком – в спектакле "Уходя, оглянись!". В кино он стал сниматься тоже будучи школьником: в 1976 году состоялся его кинодебют в картине "Дни хирурга Мишкина", а два года спустя участие в фильме "Когда я стану великаном" сделало его одним из самых популярных юных актёров страны.

В 1982-1984 годах служил в рядах Советской армии, службу проходил в войсках ВВС, в/ч 74326 (Школа младших авиационных специалистов, Вышний Волочек), рота ПС.

В 1987 году окончил Школу-студию МХАТ и возглавил Театр-студию "Современник-2" (распалась в 1990 году).

В 1991-1996 годах – актёр МХТ имени Чехова.

За 42 года кинокарьеры снялся почти в 150 фильмах и сериалах. Сыграл в десятках спектаклей и моноспектаклей.

В 2007 году удостоен премии "Золотой орёл" в номинации "Лучшая мужская роль в кино" за роль в фильме "12", а в 2009 году – специального приза жюри "Серебряная ладья" за "лучшее исполнение мужской роли" на проходившем в Выборге XVII кинофестивале "Окно в Европу" за роль в фильме "Кошечка".


С 30 ноября 2009 по 19 апреля 2010 года вместо Игоря Кваши вёл программу "Жди меня" на "Первом канале". С 26 апреля 2010 по 25 мая 2012 года они работали попеременно, а 30 августа 2012 года Игорь Кваша умер и с 14 сентября 2012 по 27 июня 2014 года Ефремов был постоянным ведущим этой программы.

С 2011 года по 5 марта 2012 года принимал участие в проекте "Гражданин поэт" на сайте "F5" и радиостанции "Эхо Москвы" (ранее на телеканале "Дождь"), где читал актуальные стихи "на злобу дня", написанные Дмитрием Быковым в манере известных поэтов и писателей.

12 марта 2013 года на телеканале "Дождь" совместно с Андреем Васильевым и Дмитрием Быковым запустил проект "Господин хороший", существовавший несколько лет.

Неоднократно выступал с критикой российских властей, в частности в отношении аннексии Крыма.

Михаил Ефремов женат пятым браком. Он отец шестерых детей, в ноябре 2019 года стал дедом.



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