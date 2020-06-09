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NEWSru.co.il :: В мире9 июня 2020 г., 09:30

Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова: актеру грозит тюрьма

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова: актеру грозит тюрьма

Утром во вторник, 9 июня, стало известно, что умер Сергей Захаров – водитель фургона Lada, в который накануне врезался автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился известный актер Михаил Ефремов. После аварии пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Факт его смерти подтвердили сотрудники больницы.

О смерти пострадавшего сообщают информационное агентство ТАСС и другие СМИ со ссылкой на официальные источники.

Сергей Захаров жил в Рязани. В кризисный период переехал в Москву, чтобы найти работу. Служил в охранной компании, работал сборщиком стеллажей в торговых предприятиях, развозил продукты. У погибшего остались жена и двое детей.


На Ефремова завели уголовное дело по части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Актера отпустили под подписку о невыезде.

Адвокат Ефремова сообщил, что актер признал себя виновным. По его словам, Ефремова пока не допросили "по техническим причинам", передает РИА Новости.

Авария произошла минувшим вечером на Смоленской площади в центре Москвы. Согласно опубликованной видеозаписи, джип Ефремова выехал на встречную полосу. В полиции заявили, что в момент аварии нарушитель был пьян.

Сайт РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. Подобные видеозаписи опубликовали и некоторые свидетели происшествия. 5-й канал представил запись камеры наблюдения, зафиксировавшей момент аварии.


Михаил Ефремов. Краткая биография

Родился 10 ноября 1963 года в Москве, в семье актера и режиссера Олега Ефремова и актрисы Аллы Покровской.

Впервые вышел на сцену МХАТа и сыграл первую роль ещё мальчиком – в спектакле "Уходя, оглянись!". В кино он стал сниматься тоже будучи школьником: в 1976 году состоялся его кинодебют в картине "Дни хирурга Мишкина", а два года спустя участие в фильме "Когда я стану великаном" сделало его одним из самых популярных юных актёров страны.

В 1982-1984 годах служил в рядах Советской армии, службу проходил в войсках ВВС, в/ч 74326 (Школа младших авиационных специалистов, Вышний Волочек), рота ПС.

В 1987 году окончил Школу-студию МХАТ и возглавил Театр-студию "Современник-2" (распалась в 1990 году).

В 1991-1996 годах – актёр МХТ имени Чехова.

За 42 года кинокарьеры снялся почти в 150 фильмах и сериалах. Сыграл в десятках спектаклей и моноспектаклей.

В 2007 году удостоен премии "Золотой орёл" в номинации "Лучшая мужская роль в кино" за роль в фильме "12", а в 2009 году – специального приза жюри "Серебряная ладья" за "лучшее исполнение мужской роли" на проходившем в Выборге XVII кинофестивале "Окно в Европу" за роль в фильме "Кошечка".

С 30 ноября 2009 по 19 апреля 2010 года вместо Игоря Кваши вёл программу "Жди меня" на "Первом канале". С 26 апреля 2010 по 25 мая 2012 года они работали попеременно, а 30 августа 2012 года Игорь Кваша умер и с 14 сентября 2012 по 27 июня 2014 года Ефремов был постоянным ведущим этой программы.


С 2011 года по 5 марта 2012 года принимал участие в проекте "Гражданин поэт" на сайте "F5" и радиостанции "Эхо Москвы" (ранее на телеканале "Дождь"), где читал актуальные стихи "на злобу дня", написанные Дмитрием Быковым в манере известных поэтов и писателей.

12 марта 2013 года на телеканале "Дождь" совместно с Андреем Васильевым и Дмитрием Быковым запустил проект "Господин хороший", существовавший несколько лет.

Неоднократно выступал с критикой российских властей, в частности в отношении аннексии Крыма.

Михаил Ефремов женат пятым браком. Он отец шестерых детей, в ноябре 2019 года стал дедом.



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// NEWSru.co.il // В мире // 09 июня 2020
В Москве после ДТП задержан актер Михаил Ефремов

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