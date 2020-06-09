СМИ со ссылкой на адвоката: Михаил Ефремов признал вину в ДТП, в результате которого погиб человек

Адвокат актера Михаила Ефремова сообщил, что актер признал себя виновным. По его словам, Ефремова пока не допросили "по техническим причинам", передает РИА Новости.

"Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП. Но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин", – сказал адвокат, судя по публикации этого агентства.

Позже адвокат Вадим Яловицкий, представляющий интересы Михаила Ефремова, опроверг опубликованную ранее информацию о признании актером своей вины в ДТП со смертельным исходом. По словам Яловицкого, таких заявлений никто из адвокатов актера не делал, сообщают телеканал "Дождь" и сайт "Новой газеты".

На Ефремова завели уголовное дело по части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Актера отпустили под подписку о невыезде.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился известный актер Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон Lada. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров, ему было 57 лет. В полиции заявили, что в момент аварии Ефремов был пьян. ТАСС сообщает, что актер находился в автомобиле один.

Сергей Захаров жил в Рязани. В кризисный период переехал в Москву, чтобы найти работу. Служил в охранной компании, работал сборщиком стеллажей в торговых предприятиях, развозил продукты. У погибшего остались жена и двое детей.

Сайт РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. Подобные видеозаписи опубликовали и некоторые свидетели происшествия. 5-й канал представил запись камеры наблюдения, зафиксировавшей момент аварии.

Михаил Ефремов. Краткая биография

Родился 10 ноября 1963 года в Москве, в семье актера и режиссера Олега Ефремова и актрисы Аллы Покровской.

Впервые вышел на сцену МХАТа и сыграл первую роль ещё мальчиком – в спектакле "Уходя, оглянись!". В кино он стал сниматься тоже будучи школьником: в 1976 году состоялся его кинодебют в картине "Дни хирурга Мишкина", а два года спустя участие в фильме "Когда я стану великаном" сделало его одним из самых популярных юных актёров страны.

В 1982-1984 годах служил в рядах Советской армии, службу проходил в войсках ВВС, в/ч 74326 (Школа младших авиационных специалистов, Вышний Волочек), рота ПС.

В 1987 году окончил Школу-студию МХАТ и возглавил Театр-студию "Современник-2" (распалась в 1990 году).

В 1991-1996 годах – актёр МХТ имени Чехова.

За 42 года кинокарьеры снялся почти в 150 фильмах и сериалах. Сыграл в десятках спектаклей и моноспектаклей.

В 2007 году удостоен премии "Золотой орёл" в номинации "Лучшая мужская роль в кино" за роль в фильме "12", а в 2009 году – специального приза жюри "Серебряная ладья" за "лучшее исполнение мужской роли" на проходившем в Выборге XVII кинофестивале "Окно в Европу" за роль в фильме "Кошечка".

С 2011 года по 5 марта 2012 года принимал участие в проекте "Гражданин поэт" на сайте "F5" и радиостанции "Эхо Москвы" (ранее на телеканале "Дождь"), где читал актуальные стихи "на злобу дня", написанные Дмитрием Быковым в манере известных поэтов и писателей.

12 марта 2013 года на телеканале "Дождь" совместно с Андреем Васильевым и Дмитрием Быковым запустил проект "Господин хороший", существовавший несколько лет.

Неоднократно выступал с критикой российских властей, в частности в отношении аннексии Крыма.

Михаил Ефремов женат пятым браком. Он отец шестерых детей, в ноябре 2019 года стал дедом.





