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Иерусалим:
22 - 33°
Тель-Авив:
20 - 27°
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23:25 На 805-й трассе в ДТП погиб мотоциклист
22:03 Мэр Рамат-Гана изложил подробности о "миллионах, найденных в песочнице"
20:28 "Кан": Израиль согласился на требование Иордании увеличить присутствие Вакф на Храмовой горе
19:37 Акции "Бессмертный полк" в Израиле, 9 мая 2022. Фоторепортаж
19:21 Кнессет отклонил вотумы недоверия правительству Беннета
19:01 Мэр Рамат-Гана: в песочнице детского сада найдены несколько миллионов шекелей
18:51 Армия обороны Израиля объявила о начале крупномасштабных учений "Огненная колесница"
17:44 Из-за сбоя произошла задержка с переводом денег из "Апоалим" на счета в других банках
17:17 Bloomberg: по прогнозам минфина РФ, экономика России переживает худший спад с 1995 года
16:23 С начала операции по борьбе с палестинскими нелегалами были задержаны 815 человек
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