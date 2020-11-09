Азербайджан извинился за "трагическую случайность" с российским вертолетом

МИД Азербайджана распространил заявление, в котором сообщает, что российский вертолет Ми-24 сбили азербайджанские военные.

В заявлении говорится, что вертолет был сбит по ошибке. Азербайджан приносит извинения российской стороне, выражает соболезнования семьям погибших членов экипажа и заявляет о готовности выплатить компенсацию.

МИД отмечает, что полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО.

"В свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, над территорией Армении потерпел крушение российский вертолет МИ-24. В российском оборонном ведомстве заявляют, что он был сбит из ПЗРК.

МЧС Армении сообщило, что российский вертолет рухнул у села Ерасх, на границе Армении и Нахичеванской автономной республики.

В результате падения МИ-24 погибли два члена экипажа, и еще один эвакуирован с травмами средней тяжести.