Президент США Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира за соглашение между Израилем и ОАЭ

Президент США Дональд Трамп официально выдвинут на Нобелевскую премию мира за достижение соглашения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Как передает телеканал Fox News, инициатором выдвижения стал норвежский парламентарий Кристиан Тюбринг-Йедде.

"Он сделал для достижения мира между народами больше, чем кто-либо еще, выдвинутый на премию", – цитирует канал политика-ветерана, возглавляющего делегацию Норвегии при парламентской ассамблее NATO.

В письме, направленном Тюбрингом-Йедде в Нобелевский комитет, отмечается, что администрация Трампа сыграла ключевую роль в налаживании отношений между Израилем и ОАЭ. Выражается также надежда, что этому примеру последуют другие государства, что принесет Ближнему Востоку мир и процветание.

Отметив усилия Трампа по снижению напряженности между Индией и Пакистаном, а также на Корейском полуострове, норвежский политик заявил, что в течение последних 39 лет, после ухода с политической арены Джимми Картера, американские президенты или начинали войны, или вмешивались в уже идущие конфликты. Трамп, по его словам, прервал эту традицию.

"Я не большой поклонник Дональда Трампа, но Нобелевский комитет должен руководствоваться исключительно фактами, а не тем, как он себя периодически ведет. Лауреаты Нобелевской премии последних лет сделали гораздо меньше, чем он, а Барак Обама – так вообще ничего", – заявил Тюбринг-Йедде.

Церемония подписания мирного договора между Израилем и ОАЭ должна состояться 15 сентября 2020 года в Белом доме – в присутствии президента Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Ожидается, что за ней последуют соглашения о нормализации с другими странами.

Отметим, что упомянутый Тюбрингом-Йедде Йедде президент Картер, сыгравший ключевую роль в достижении мирного соглашения между Израилем и Египтом, был удостоен Нобелевской премии мира в 2002 году "за десятилетия работы по поиску мирных решений международных конфликтов, укрепление демократии и прав человека, а также содействие экономическому и социальному развитию".

Следует отметить невысокую вероятность того, что Нобелевский комитет удостоит Дональда Трампа премии мира накануне президентских выборов в США, независимо от признания или непризнания его заслуг.