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NEWSru.co.il :: В мире10 января 2021 г., 13:24

Катастрофа индонезийского "Боинга": найдены "черные ящики"

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Катастрофа индонезийского "Боинга": найдены "черные ящики"

В ходе поисковой операции в Яванском море, между островами Ланканг и Лаки, на глубине 20-25 метров найдены "черные ящики" потерпевшего крушение самолета Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air.

Поисковая операция, в ходе которой из воды извлекают тела погибших и обломки самолета, продолжается. В ней задействованы военные.

Как сообщалось ранее, Boeing 737-500, направлявшийся в Понтианак, разбился в субботу, 9 января, через 4 минуты после взлета из аэропорта Джакарты. Лайнер упал в Яванское море недалеко от острова Лаки.


По разным данным, на борту находились от 62 до 65 человек. По сведениям издания Jakarta Globe, иностранцев на борту самолета не было.

Шансов на то, что кто-то из находившихся в самолете выжил, нет.

Причины катастрофы выясняются. Специалисты отмечают, что в районе, где разбился самолет, 9 января были сильные грозы и шел проливной дождь.

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Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение в Индонезии

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