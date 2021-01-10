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NEWSru.co.il :: В мире10 января 2021 г., 06:46

Крушение "Боинга" в Индонезии. Поисковая операция продолжается

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Крушение "Боинга" в Индонезии. Поисковая операция продолжается

В субботу, 9 января, через 4 минуты после взлета была потеряна связь с экипажем самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевшего из Джакарты в Понтианак. Вскоре стало известно, что лайнер упал в Яванское море недалеко от острова Лаки. По разным данным, на борту находились от 62 до 65 человек.

По состоянию на утро 10 января, на месте катастрофы, между островами Ланканг и Лаки, извлечены части тел, одежду и металлические обломки самолета.

Также сообщается, что поисковая группа обнаружила местоположение двух черных ящиков.


Поисковая операция продолжается. В ней задействованы военные.

Шансов на то, что кто-то из находившихся в самолете выжил, нет.

По сведениям издания Jakarta Globe, иностранцев на борту самолета не было.

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