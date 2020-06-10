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NEWSru.co.il :: В мире10 июня 2020 г., 13:33

Умер от коронавируса сатирик Анатолий Трушкин, писавший тексты для звезд эстрады

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Умер от коронавируса сатирик Анатолий Трушкин, писавший тексты для звезд эстрады

В среду, 10 июня, российские СМИ сообщили со ссылкой на близких о кончине писателя-сатирика Анатолия Трушкина, 78 лет, который умер от коронавируса и сопутствующих заболеваний.

В частности, новостной портал РБК сообщает: Трушкин заболел примерно месяц назад, болезнь протекала в тяжелой форме – он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В конце мая состояние улучшилось – больного перевели из реанимации в отдельную палату.

Заслуженный артист России Николай Лукинский, друживший с Трушкиным, рассказал в интервью информационному агентству РИА Новости, что, по словам внучки сатирика, пять дней назад он хорошо себя чувствовал, посещал медпроцедуры и в июле собирался ехать на гастроли.


Анатолий Трушкин родился в Челябинске, окончил МАТИ и работал инженером. В зрелом возрасте решил сменить профессию, поступил в Литературный институт и по окончании устроился редактором на телевидении и начал писать. Его произведения пользовались успехом и входили в репертуар звезд российской эстрады: Владимира Винокура, Ефима Шифрина, Клары Новиковой, Михаила Евдокимова и других. Был одним из постоянных участников юмористической телепередачи "Аншлаг".

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