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Генассамблея ООН приняла резолюцию "о признании Палестины равноправным членом Совбеза"

время публикации: 10 мая 2024 г., 20:43 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 20:50
Генассамблея ООН приняла резолюцию "о признании Палестины равноправным членом Совбеза"
AP Photo/Bebeto Matthews

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за резолюцию "о признании Палестины равноправным членом Совета безопасности", сообщает Reuters.

"За" проголосовали 143 государства, "против" – девять (в том числе, США и Израиль), еще 25 воздержались.

Решения Генеральной ассамблеи носят рекомендательный характер, и принятие резолюции не повлечет за собой создания палестинского государства.

Напомним, что в 1988 году Палестинский национальный совет объявил о независимости Палестины. В поддержку решения выступили 140 членов ООН и в короткий срок независимость была признана десятками государств, но это не повлекло за собой создание независимого палестинского государства.

Палестинская автономия с 2011 года имеет статус государства-наблюдателя в ООН. Это позволяет ее представителям принимать участие в обсуждениях Генассамблеи ООН, но они не имеют права голоса.

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