Объявлено о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Владимир Путин выступил с заявлением о прекращении огня в Карабахе. Режим полного прекращения огня вступил в силу с 00:00 10 ноября.

При этом Путин сообщил, что Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе.

"Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года", - цитирует Путина РИА Новости.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Facebook подтвердил, что существует договоренность о прекращении огня. "Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезненен для меня лично и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают", - отметил он, добавив, что "принял очень и очень трудное решение".

Российское агентство ТАСС передало, что в интервью местному телеканалу Ильхам Алиев заявил: его страна рада, что ставится точка в урегулировании карабахского конфликта, он также выразил надежду, что соглашение по Карабаху приведет к долгосрочному миру.