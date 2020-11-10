Трамп не признает поражение на выборах, будут проверены обвинения в фальсификациях

По состоянию на 10 ноября, действующий президент США Дональд Трамп не признал поражение на выборах. Как сообщает агентство Associated Press, он запретил чиновникам своей администрацией сотрудничать с командой Джо Байдена.

На этом фоне генеральный прокурор Уильям Барр уполномочил министерство юстиции США выяснить, насколько обоснованы обвинения в фальсификации результатов голосования. Адвокат Боб Бауэр, представляющий штаб Байдена, заявил, что решение генпрокурора подпитывает "ложные, спекулятивные, надуманные" утверждения о фальсификациях.

Многие политические обозреватели высказывают сомнения по поводу того, что Трамп официально признает поражение на выборах. В его окружении говорят, что он намерен продолжать юридическую борьбу, но, по всей видимости, "неохотно уступит" Белый дом в конце своего президентского срока.

9 ноября Трамп объявил об увольнении министра обороны Марка Эспера, место которого займет директор Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофер Миллер. Не исключены и другие увольнения в скором времени: своими постами могут поплатиться чиновники, не проявившие достаточной лояльности в период выборов. В числе таких руководящих должностных лиц называют директора ФБР Кристофера Рэя, главу ЦРУ Джину Хаспел и эксперта по инфекционным заболеваниям доктора Энтони Фаучи.