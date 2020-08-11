Светлана Тихановская: "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я". ВИДЕО

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала обращение, в котором объясняет свой отъезд из страны в Литву.

"Знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей никоим образом ну на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя пожалуйста, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети это самое важное, что есть в нашей жизни", - говорит Тихановская в своем видеообращении.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская в ночь на 11 августа уехала в Литву.

Позже в Twitter tut.by появилось следующее сообщение: "Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Они уехали вместе. Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова".

Накануне Тихановская заявила о своей победе на выборах и отправилась в ЦИК, чтобы официально опротестовать результаты. После этого она исчезла в неизвестном направлении. Когда пошли слухи о том, что Тихановскую удерживают в здании Центризбиркома, в штабе кандидата опровергли эти публикации и заявили, что Тихановская в безопасности, однако подробности о ее местонахождении не сообщили.