Расследование беспорядков в Капитолии: возбуждены десятки дел о случаях "внутреннего терроризма"

Власти США возбудили не менее 25 дел о случаях "внутреннего терроризма" в связи с беспорядками в Капитолии 6 января. Об этом сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу со ссылкой на свою беседу с министром армии США Райаном Маккарти. По словам Кроу, дела возбуждены в связи с изъятием у участников протестной акции огнестрельного оружия, "коктейлей Молотова", взрывных устройств и пластиковых наручников. По сведениям издания USA Today, эти дела возбуждены против военнослужащих из числа сторонников Дональда Трампа.

Однако прокуратурой округа Колумбия официально пока предъявлены обвинения двум участникам штурма Капитолия – Ларри Ренделлу Броку (был в бронежилете, черной камуфляжной куртке, на голове – зеленый шлем, при себе имел пластиковые наручники) и Эрику Гавелеку Манчелу (вел съемку происходящего с помощью камеры, закраленной на груди, при себе имел пластиковые наручники и кобуру, в которой лежал некий предмет). Им предъявлены обвинения "в преднамеренном вторжении и пребывании в режимном здании или на территории без законных полномочий, а также вторжении с применением силы и нарушении порядка на территории Капитолия". 10 января Брок был задержан в Техасе, Манчел – в Теннесси.

Напомним, что во время беспорядков около здания и в здании Капитолия погибли пять человек: 1) ветеран ВВС США Эшли Бэббитт (35), получившая смертельное ранение после того, как в нее стрелял сотрудник полиции Капитолия, 2) Кевин Грисон (55) из Алабамы, который умер от сердечного приступа, 3) Розанна Бойлэнд (34) из Джорджии, которая, по всей видимости, была раздавлена другими участниками штурма, 4) Бенджамин Филипс (50) из Пенсильвании, который умер от инсульта, 5) сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник, получивший тяжелые ранения во время столкновений с протестующими (по словам близких, он был сторонником президента Дональда Трампа).

Кроме того, власти США после беспорядков сообщили о смерти 51-летнего офицера полиции Капитолия Говарда Либенгуда. По данным агентства Associated Press, он мог совершить самоубийство. Официально эта версия не подтверждена.