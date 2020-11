В Киле состоялась церемония передачи Израилю первого из четырех корветов судоверфи ThyssenKrupp

В среду, 11 ноября, в гавани германского города Киль состоялась церемония передачи Израилю первого из четырех корветов класса "Саар-6", заказанных у германской судоверфи ThyssenKrupp.

На церемонии присутствовали командующий военно-морскими силами Израиля вице-адмирал Эли Шарвит и посол Израиля в Германии Джереми Иссахаров.

Джереми Иссахаров опубликовал в "твиттере" фотографии, написав, что особенно волнительно было видеть, как под звуки "Атиквы" над судном поднимается флаг Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля уточнила, что первый из четырех корветов будет носить название "Маген". Он был впервые спущен на воду в мае 2019 года, испытан и доработан. Только после того, как корвет прибудет в Израиль, на нем будет установлено военное оборудование, при этом большая часть систем была разработана и произведена в Израиле.

Exhilarating day in Kiel as the Head of Israel's Navy Lt Gen Eliyahu Sharvit receives the first Saar 6 Corvette INS Magen. Particularly moving to watch the #Israeli flag raised for the first time while Hatikvah was played in the background. Israeli-German cooperation at its best. pic.twitter.com/LvKsjNa4fX