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NEWSru.co.il :: В мире11 ноября 2020 г., 17:24

В Киле состоялась церемония передачи Израилю первого из четырех корветов судоверфи ThyssenKrupp

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В среду, 11 ноября, в гавани германского города Киль состоялась церемония передачи Израилю первого из четырех корветов класса "Саар-6", заказанных у германской судоверфи ThyssenKrupp.

На церемонии присутствовали командующий военно-морскими силами Израиля вице-адмирал Эли Шарвит и посол Израиля в Германии Джереми Иссахаров.

Джереми Иссахаров опубликовал в "твиттере" фотографии, написав, что особенно волнительно было видеть, как под звуки "Атиквы" над судном поднимается флаг Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля уточнила, что первый из четырех корветов будет носить название "Маген". Он был впервые спущен на воду в мае 2019 года, испытан и доработан. Только после того, как корвет прибудет в Израиль, на нем будет установлено военное оборудование, при этом большая часть систем была разработана и произведена в Израиле.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что корвет в ближайшее время выйдет в сторону Израиля и его прибытие ожидается в декабре.


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