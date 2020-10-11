Президент НКР: власти Израиля несут ответственность за "геноцид" в Карабахе

Президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что власти Израиля, поставляющие наступательное вооружение Азербайджану, несут ответственность за геноцид в Карабахе.

Как передает РИА Новости, так Арутюнян в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, что израильское руководство утверждает, что не знало об использовании поставляемых в Азербайджан беспилотников не в оборонительных, а наступательных целях и атаках против гражданского населения.

"Во время апрельской войны (2016 года) власти Израиля не только знали, что поставляемое Азербайджану вооружение используется не в оборонительных, а в наступательных целях, их применяли прибывшие из Израиля специалисты. Поэтому эти заявления – насмешка над людьми. Конечно знают и продолжают поставлять. И за этот геноцид ответственны также и власти Израиля, который сам пережил геноцид", – сказал Арутюнян.

По его словам, шаги израильского руководства доказывают, что "в мире ради денег попираются человеческие и божественные ценности". "Не только власти Израиля, но и других стран все обо всем знают и продолжают поставки оружия Азербайджану", – заявил Араик Арутюнян.

В свою очередь, представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook написал: "Ударные БПЛА доставляются в Азербайджан из Турции и из Израиля под видом гуманитарных грузов".

На позапрошлой неделе редакция NEWSru.co.il проводила опрос, в ходе которого читателям предлагалось высказать свое мнение по поводу обострения ситуации в зоне азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе/Арцахе. В ходе этого опроса, в частности, был задан вопрос "Ваше отношение к тому, что Израиль поставляет вооружения Азербайджану?" Итоги опроса показали, что 41% наших читателей относятся к этому нейтрально, 29% – позитивно, 25% – негативно. В израильском обществе ширится кампания против поставок наступательных вооружений Азербайджану или, по меньшей мере, за приостановку таких поставок на период боевых действий в Нагорном Карабахе/Арцахе. Политическое руководство Израиля воздерживается от комментариев по этому поводу, подчеркивая важность стратегического партнерства с Азербайджаном.

Израиль занимает нейтральную позицию в азербайджано-армянском конфликте. При этом, судя по сообщениям министерства обороны Азербайджана, Израиль является одним из основных поставщиков вооружений в эту страну. Кроме того, Израиль – один из крупнейших импортеров азербайджанской нефти. В Израиле проживают примерно 80 тысяч евреев – выходцев из Азербайджана. Судя по публикациям СМИ, Азербайджан неоднократно помогал Израилю в действиях против Ирана. В то же время Азербайджан поддерживает тесную связь с Турцией. При голосованиях в ООН Азербайджан, как и другие страны Организации исламского сотрудничества, многократно голосовал за антиизраильские и пропалестинские резолюции. Посольство Азербайджана в Израиле до сих пор не открыто (хотя израильское посольство в Баку действует). Отношения Израиля и Армении дружественные. Однако объем товарооборота с этой страной в десятки раз меньше, чем с Азербайджаном. Осложняют отношения с Ереваном непризнание Израилем геноцида армян турками в 1915 году, а также тесные экономические связи Армении с Ираном. Одним из основных поставщиков оружия в Армению является Россия. В Израиле проживают несколько тысяч евреев – выходцев из Армении, а также около 25 тысяч армян-христиан. При голосованиях в ООН Армения иногда поддерживает антиизраильские резолюции, но чаще в последнее время воздерживается от голосования. Недавно в Израиле открылось посольство Армении (у Израиля один посол в Армении и Молдове). В настоящее время посол Армении отозван из Израиля.

Нагорно-Карабахская республика/Республика Арцах была провозглашена в сентябре 1991 года. Имеет статус непризнанного государства. Согласно административно-территориальному делению Азербайджанской республики, территория, контролируемая НКР, является частью Азербайджана. По состоянию на 2020 год НКР не получила признания со стороны государств-членов ООН и не является её членом.