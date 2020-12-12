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NEWSru.co.il :: В мире12 декабря 2020 г., 11:10

Умер артист Валентин Гафт

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Валентин Гафт

12 декабря в Москве, на 86-м году жизни, умер народный артист России Валентин Гафт. О его смерти сообщил московский театр "Современник", в котором Гафт служил более пятидесяти лет.

Летом прошлого года Валентин Гафт перенес инсульт. Об этом в СМИ сообщала его жена, актриса Ольга Остроумова.

Краткая справка


Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в еврейской семье, приехавшей в Москву из Прилук. Его отец –Иосиф Рувимович Гафт (1907-1969), военный юрист 3-го ранга; мать, Гита Давыдовна Гафт (1908-1993), была домохозяйкой.

В школе начал участвовать в самодеятельности, играл в школьных спектаклях. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ (мастерская В. О. Топоркова), дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. Через некоторое время перешел в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной). Работал у А. В. Эфроса в Театре имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком") и Театре Сатиры. С 1969 года служил в театре "Современник".

Дебютировал в кино в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". Снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово", "Мастер и Маргарита", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "На всю оставшуюся жизнь", "Воры в законе", "Визит дамы", "Забытая мелодия для флейты", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи".

В 1984 году Гафт получил почетное звание Народного артиста. Кроме того, артист был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней и множеством театральных премий, в том числе "Хрустальной Турандот" (2012) и "Золотой маской" (2018).

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