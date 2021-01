Умер миллиардер Шелдон Эдельсон

Во вторник стало известно, что накануне, вечером 11 января, в возрасте 87 лет скончался американский миллиардер Шелдон Эдельсон.

Причиной смерти названы осложнения, связанные с лечением неходжкинской лимфомы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил по поводу кончины Эдельсона: "Он был одним из величайших в истории жертвователей в развитие еврейского народа, сионизма, поселений и государства Израиль. Мы будем помнить его вклад в нашу страну, он был уникальным для своего поколения. Многие евреи и люди во всем мире разделяют этот тяжелый траур".

Шелдон Эдельсон. Краткая биография

Шелдон Гэри Эдельсон (Адельсон) родился 4 августа 1933 года в пригороде Бостона, в еврейской семье. Его отец был водителем, родители которого являлись выходцами из Украины и Литвы. Мать торговала вязаными вещами, ее родители были родом из Англии.

Начал зарабатывать самостоятельно с 12 лет, продавая газеты на улицах. Позже он работал ипотечным брокером, предпринимателем, инвестиционным экспертом и финансовым консультантом и создал около 50 различных компаний. В 1970-х годах он первым занялся организацией выставок и конференций в Лас-Вегасе. Самым известным проектом Эдельсона в выставочном бизнесе стало создание ежегодной выставки компьютерной индустрии COMDEX (проводилась в период с 1979 по 2003 год).

В 1988 году Эдельсон и его партнеры выкупили легендарное казино The Sands Hotel & Casino в Лас-Вегасе. На следующий год были построены новый выставочный центр The Sands Expo Convention Center. Был основателем, председателем правления и исполнительным директором корпорации Las Vegas Sands, которая владеет The Venetian Las Vegas в Лас-Вегасе, The Venetian Macao в Макао и Marina Bay Sands в Сингапуре. Был одним из главных спонсоров Республиканской партии США.

В 1991 году женился на Мириам Оксхорн – врач, занимается исследованиями по борьбе с наркоманией. Оба их сына имели пристрастие к наркотикам. В 2005 году один из сыновей скончался от передозировки героина. По этой причине Эдельсон активно выступал против легализации марихуаны.

Считался другом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа. Ему принадлежала израильская газета "Исраэль а-Йом".