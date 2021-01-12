Умер миллиардер Шелдон Эдельсон
Во вторник стало известно, что накануне, вечером 11 января, в возрасте 87 лет скончался американский миллиардер Шелдон Эдельсон.
Причиной смерти названы осложнения, связанные с лечением неходжкинской лимфомы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил по поводу кончины Эдельсона: "Он был одним из величайших в истории жертвователей в развитие еврейского народа, сионизма, поселений и государства Израиль. Мы будем помнить его вклад в нашу страну, он был уникальным для своего поколения. Многие евреи и люди во всем мире разделяют этот тяжелый траур".
Шелдон Эдельсон. Краткая биография
Шелдон Гэри Эдельсон (Адельсон) родился 4 августа 1933 года в пригороде Бостона, в еврейской семье. Его отец был водителем, родители которого являлись выходцами из Украины и Литвы. Мать торговала вязаными вещами, ее родители были родом из Англии.
Начал зарабатывать самостоятельно с 12 лет, продавая газеты на улицах. Позже он работал ипотечным брокером, предпринимателем, инвестиционным экспертом и финансовым консультантом и создал около 50 различных компаний. В 1970-х годах он первым занялся организацией выставок и конференций в Лас-Вегасе. Самым известным проектом Эдельсона в выставочном бизнесе стало создание ежегодной выставки компьютерной индустрии COMDEX (проводилась в период с 1979 по 2003 год).
В 1988 году Эдельсон и его партнеры выкупили легендарное казино The Sands Hotel & Casino в Лас-Вегасе. На следующий год были построены новый выставочный центр The Sands Expo Convention Center. Был основателем, председателем правления и исполнительным директором корпорации Las Vegas Sands, которая владеет The Venetian Las Vegas в Лас-Вегасе, The Venetian Macao в Макао и Marina Bay Sands в Сингапуре. Был одним из главных спонсоров Республиканской партии США.
В 1991 году женился на Мириам Оксхорн – врач, занимается исследованиями по борьбе с наркоманией. Оба их сына имели пристрастие к наркотикам. В 2005 году один из сыновей скончался от передозировки героина. По этой причине Эдельсон активно выступал против легализации марихуаны.
По оценке журнала Forbes, на январь 2021 года состояние Шелдона Эдельсона составляло 35 млрд долларов США.
Считался другом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа. Ему принадлежала израильская газета "Исраэль а-Йом".
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