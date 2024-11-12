Пять человек задержаны в Нидерландах по подозрению в причастности к еврейским погромам

Полиция Нидерландов арестовала пять человек по подозрению в причастности к нападениям на израильских футбольных болельщиков несколько дней назад в Амстердаме. Задержанным от 18 до 37 лет, все они уроженцы страны и были замешаны в нападениях до и после матча.

Премьер-министр Дик Схоф отменил поездку на климатический саммит в Баку, чтобы лично наблюдать за ходом расследования. Он анонсировал проведение консультаций по борьбе с антисемитизмом, назвав нападения на израильтян и евреев возмутительными и шокирующими.

Между тем, вечером 11 ноября в Амстердаме был забросан камнями пустой трамвай. Бесчинствующие вандалы скандировали "Свободу Палестине!".

Напомним: в ночь на 8 ноября в Амстердаме произошли массовые нападения на израильтян после игры между тель-авивским "Маккаби" и амстердамским "Аяксом". Матч израильтяне проиграли со счетом 0:5. По многим признакам, эта акция была спланирована заранее. Нападения происходили в различных точках города, в том числе, у гостиниц, в которых остановились туристы из Израиля.