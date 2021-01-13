Иерусалим:
14 - 20°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
15 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире13 января 2021 г., 23:27

Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа

Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Телеканал CNN сообщает, что голосование еще продолжается, но в поддержку резолюции подано достаточное количество голосов -217. Как минимум девять представителей Республиканской партии поддержали резолюцию, в которой Дональд Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

Теперь резолюция должна быть передана в Сенат. Однако лидер республиканского большинства в Верхней палате Митч Макконнелл ранее заявил, что на ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, не будет обсуждаться никаких серьезных вопросов, требующих голосования. Сенат может обсудить импичмент после инаугурации Джо Байдена в качестве президента, но тогда импичмент Трампа утратит актуальность, так как он уже покинет Белый дом.

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, которому дважды Палата представителей объявляла импичмент. В декабре 2019 года за импичмент в нижней палате проголосовали 228 конгрессменов, против - 193.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:27 Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа
22:05 Кроу: "Проявите каплю мужества, которого мы требуем от наших солдат, и поддержите импичмент"
19:50 В Палате представителей начались дебаты по импичменту Трампа
18:23 Facebook заблокировал аккаунты правительства Уганды, правительство Уганды заблокировало Facebook
17:15 В Италии начался самый крупный в истории страны судебный процесс над членами мафии
15:46 ХДС выбирает преемника Ангелы Меркель
13:48 Командование ВС США о штурме Капитолия: "Это мятеж, мы будем защищать Конституцию"
10:18 Навальный объявил, что возвращается в Россию
09:33 В США впервые за 67 лет казнили женщину
08:42 Палата представителей Конгресса США призвала Пенса отстранить Трампа от власти
...