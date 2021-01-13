Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Телеканал CNN сообщает, что голосование еще продолжается, но в поддержку резолюции подано достаточное количество голосов -217. Как минимум девять представителей Республиканской партии поддержали резолюцию, в которой Дональд Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу.

Теперь резолюция должна быть передана в Сенат. Однако лидер республиканского большинства в Верхней палате Митч Макконнелл ранее заявил, что на ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, не будет обсуждаться никаких серьезных вопросов, требующих голосования. Сенат может обсудить импичмент после инаугурации Джо Байдена в качестве президента, но тогда импичмент Трампа утратит актуальность, так как он уже покинет Белый дом.

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, которому дважды Палата представителей объявляла импичмент. В декабре 2019 года за импичмент в нижней палате проголосовали 228 конгрессменов, против - 193.