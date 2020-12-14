"Я оказалась в фашистской стране". В Минске судят пенсионерку, спасшуюся от нацистов

Во вторник, 15 декабря, в 11 часов утра в суде Октябрьского района Минска состоится слушание по делу 87-летней Елизаветы Бурсовой. Пенсионерка обвиняется в административном нарушении, которое состоит в том, что она вывесила на балконе своего дома бело-красный флаг белорусской оппозиции, что в связи с последними событиями в Беларуси теперь приравнивается к несанкционированной публичной акции.

Елизавета Бурсова (Белая) родилась в Витебске в семье белоруса Якова Белого и еврейки Фрумы-Рохи Шейниной.

"Мне было восемь лет, мы собирались в гости, мама меня наряжала. И тут по радио сообщили, что сейчас будет говорить Молотов. Мама сразу сказала, что это война. Но по радио все время говорили, что мы, мол, отобьем противника и все будет хорошо. Поэтому мы всем нашим детским садом (а тогда в школу только с восьми лет брали) поехали на дачу. Мы были в лесу, когда началась бомбежка, и воспитатели дали каждому веточку, чтобы мы все шли парами и держали эти веточки над головой – чтобы сверху казалось, что мы просто кустики", – рассказывает Елизавета.

Детский сад срочно вернулся в город, и семья Лизы попыталась уехать в Великие Луки, но дорога простреливалась, и ее отец повез жену с двумя детьми (восьмилетней Лизой и ее трехлетним младшим братом) на вокзал.

"Там последним эшелоном уезжала папина сотрудница – она ехала в Чкалов к родне. Он буквально сунул нас ей в руки и убежал – он уходил на фронт. Я помню, как мы ехали в этом товарняке, и мы, дети, все время смотрели в окна, а взрослые говорили, что мы проезжаем – Великие Луки, Смоленск. Железную дорогу бомбили, поезд останавливался, мы выскакивали из вагонов, потом ехали дальше. Так доехали до Москвы. В Чкалове нас не приняли, и мы приехали в Челябинскую область, в Нязепетровск, где тогда жили староверы", – говорит Бурсова.

Фрума, мать Елизаветы устроилась на завод, а через несколько лет семья переехала в Уфу, где жили их родственники. Позже выяснилось, что остальная родня Фрумы, не успевшая бежать из Беларуси, погибла. 16 членов семьи Шейниных погибли в гетто Витебска и Бешенковичей, трое – на фронте.

Яков Белый, отец Елизаветы, был ранен на фронте, но выжил. После войны он нашел работу в Минске, и Фрума с детьми переехали из Уфы уже туда.

Елизавета окончила школу, поступила в пединститут, и на первом курсе увлеклась пулевой стрельбой. "Я по натуре была всегда очень спокойная – видимо, поэтому мне подошел этот вид спорта". Со временем стала чемпионкой республики, потом – СССР. После института какое-то время работала учительницей языка и литературы в Суворовском училище, а потом там же начала преподавать стрельбу.

"В молодости я была совсем не похожа на еврейку, это уже позже во мне стали появляться мамины черты. А брат сразу пошел в маму, и довольно сильно всю жизнь страдал от антисемитизма. Кстати, 12 лет назад, когда в минской больнице мне отказались делать шунтирование, брат оплатил мне операцию в Вильнюсе. Можно сказать, что на митинги я хожу благодаря ему", – смеется Бурсова.

"Уже в вечер выборов всем стало понятно, что результаты не просто сфальсифицированы, а сфальсифицированы так нагло, что терпеть это невозможно. Когда все увидели, сколько голосов Лукашенко себе приписал, просто вышли на улицы. И в Минске, и в других городах. Народу везде было столько, что мне казалось, что вся Беларусь собралась. И я так радовалась, что мой народ проснулся и встал с колен. Конечно, я очень волновалась за сына, но, знаете, я сразу увидела, что его это выпрямило, он почувствовал себя человеком. Это очень важно, когда в людях просыпается чувство собственного достоинства", – говорит Елизавета.

У Бурсовой проблемы с ногами и больное сердце. Но в конце августа она тоже вышла на митинг.

"Я не выдержала и пошла, когда стали увольнять учителей, которые рассказали о фальсификации на их избирательных участках. Я же сама педагог, и пошла на митинг в их защиту. А потом я стала ходить на марши пенсионеров. И мы будем продолжать бороться и доказывать, что этот так называемый президент украл наши голоса. Белорусский народ же очень спокойный, ко многому привык, но такая наглость просто всех подняла. А потом они начали избивать и сажать наших детей… Буду ходить, пока могу. Ноги меня в основном только ночью мучают, а днем километра два могу пройти", – рассказала Елизавета Бурсова редакции NEWSru.co.il.

Сын Елизаветы, Евгений, снова оказался в СИЗО в Жодино две недели назад. Его задержали недалеко от дома, дали 15 суток. Он должен выйти на свободу вечером 14 декабря, за день до суда над матерью.

"В 41-м году мы все пострадали от фашизма. Я выжила чудом, потому что эшелон, в котором мы ехали, фашисты все время бомбили. И сейчас я оказалась в фашистской стране, где по дворам бегают люди в черном, без опознавательных знаков, и хватают, избивают всех подряд. Но я очень рада, что мой народ не готов это терпеть. Живе Беларусь!", – говорит Елизавета.

Беседовала Алла Гаврилова