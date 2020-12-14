Поздно вечером в воскресенье стало известно, что 12 декабре в Труро (юго-западная Анлия) в возрасте 89 лет умер знаменитый британский писатель Джон Ле Карре. Как отмечает BBC, о смерти писателя сообщил его литературный агент.

"С глубоким прискорбием я вынужден поделиться с вами новостью о том, что Дэвид Корнуэлл, известный всему миру как Джон Ле Карре, скончался после скоротечной [не связанной с Covid-19] болезни вечером в субботу", – сказал глава издательского дома The Curtis Brown Group Джонни Геллер.

"Ле Карре часто называли автором шпионских романов, однако его литературные полотна всегда демонстрировали гораздо более широкий срез тем – от морально-этических дилемм до полных лиризма размышлений о разделении власти между человеком и государством", – сказано в сообщении BBC.

Джон Ле Карре. Краткая справка

Дэвид Корнуэлл (литературный псевдоним Джон Ле Карре) родился в городе Пул (графство Дорсет, Великобритания) 19 октября 1931 года.

Когда Джону было пять лет, его отец попал в тюрьму за мошенничество, что, по словам ле Карре, повлияло на его склонность к детективам. Учился в школе сначала в Беркшире, в школе Сент-Эндрю, потом в Дорсете. В 1948 году уехал в Швейцарию, где учился в Бернском университете, год изучал немецкую литературу. Затем проходил военную службу в Австрии в составе Британского разведывательного корпуса.

После военной службы учился в Оксфорде – с 1952 года в его Линкольн-колледже, который окончил в 1956 году с первоклассной степенью с отличием по современным языкам. Там он сотрудничал с контрразведкой МИ-5 для слежки за "левыми", внедрившись в их сообщество, для чего Джон вступил в Оксфордский университетский коммунистический клуб и другие их организации.

Два года (1956-1958) преподавал французский и немецкий языки в Итонском колледже, а в 1958 году начал работу в качестве штатного сотрудника МИ-5.

В 1959 году он перешёл на работу в разведслужбу МИ-6, где работал последующие пять лет под дипломатическим прикрытием в ФРГ. Вначале он занимал должность второго секретаря посольства Великобритании в Бонне, затем – консула в Гамбурге.

У писателя, который дважды был женат, четыре сына и 12 внуков. После выхода в отставку он жил на греческих островах, затем вернулся на родину в Великобританию.

Умер 12 декабря 2020 года.