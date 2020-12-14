Навальный: "Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю их имена. У меня есть их фотографии"

14 декабря один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный, продолжающий в Германии процесс реабилитации после покушения на него, выступил с заявлением: "Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие имена. Я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии".

Навальный отмечает, что расследование проведено не ФБК, которое подключилось к нему только на финальной стадии. "Основную работу сделала расследовательская группа Bellingcat совместно с изданием Инсайдер, а конкретно их главный и очень крутой расследователь Кристо Грозев из Болгарии", – говорит он. Расследователи использовали данные телефонного биллинга и геолокации мобильных телефонов (эти данные можно купить через интернет, их используют, например, частные детективы).

Первое имя в списке: некий Паняев Владимир Александрович, который, как отмечают расследователи, не только работает в ФСБ, но и до недавнего времени был прописан в Москве в том же, доме, в котором прописан Навальный. Установлено, что этот человек сопровождал Навального в его поездках. Называются также еще два имени "сопровождающих", которые не являются коллегами Навального, как потом устанавливается – эти имена вымышленные. Затем называются и другие имена сотрудников российских спецслужб, которые, по версии расследователей, были причастны к покушению на Навального с применением "Новичка", и устанавливаются подлинные имена всех участников этой группы. Кроме того, выясняется, что сотрудники спецслужб, представленные в этом списке, сопровождали Навального в его поездках по России не только летом 2020 года, но и ранее. Причем многие из этих сотрудников связаны с предполагаемыми разработчиками боевых отравляющих веществ, почти у всех есть медицинское или химическое образование. По оценке Навального, таких "совместных путешествий" с теми, кто планировал его убийство, было не менее 30, причем всегда выбирались поездки, в которых оппозиционер должен был останавливаться на ночь в отеле. Алексей Навальный считает, что приказ об его убийстве был дан президентом России Владимиром Путиным после декларации оппозиционера о намерении баллотироваться на пост президента РФ (в декабре 2016 года).

Данные этого расследование были перепроверены сотрудниками ФБК, а также редакциями Der Spiegel (Германия), El Pais (Испания) и CNN (США).