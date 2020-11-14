Умер артист Армен Джигарханян

В Москве в ночь на 14 ноября на 86-м году жизни умер Армен Джигарханян, сообщает РИА Новости.

"Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", – сообщили в театре.

Армен Джигарханян. Краткая биография.

Армен Джигарханян – советский, российский и армянский актер, театральный режиссер и педагог; народный артист СССР (1985), лауреат двух Государственных премий Армянской ССР (1975, 1979). Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.

Армен Джигарханян родился в Ереване в семье Бориса Акимовича и Елены Васильевны Джигарханян. Происходил из старинного рода тифлисских армян.

Рос в русскоязычной среде, учился в русской школе и с одинаковым старанием постигал азы армянской и русской культур.

В школьные годы увлекся театром и кино, а после окончания школы в 1952 году отправился в Москву и пытался поступить в ГИТИС, но неудачно. Вернувшись в Ереван, устроился на киностудию "Арменфильм" помощником оператора.

В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт на актерское отделение на курс Вартана Аджемяна, руководителя Армянского театра имени Сундукяна. Но набор оказался слишком велик, и Джигарханян перешел на курс Армена Гулакяна, который окончил в 1958 году.

На сцену актер впервые вышел в январе 1955 года в спектакле по пьесе Виктора Гусева "Иван Рыбаков" Ереванского русского драматического театра имени К. С. Станиславского. В труппу этого театра, где актер проработал более десяти лет, его пригласили еще студентом-второкурсником.

Армен Джигарханян был одним из самых снимаемых в кино актеров. На его счету – сотни разноплановых ролей, среди которых Горбатый в фильме "Место встречи изменить нельзя", слуга Тристана в "Собаке на сене", судья Кригс в комедии Титова "Здравствуйте, я ваша тетя!".

В 1967 году Анатолий Эфрос пригласил актера в Московский театр имени Ленинского комсомола. В 1969 году по приглашению Андрея Гончарова Джигарханян перешел в Московский театр имени Владимира Маяковского, где вскоре стал ведущим актером. Покинул театр в сентябре 1996 года, но продолжал выступать на сцене в спектаклях других театров и в антрепризных постановках. С 1989 по 1997 годы преподавал актерское мастерство во ВГИКе (профессор).

В 1996 году со своим курсом основал Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, став художественным руководителем, а с 2005 года – директором.

В последние годы много болел, был госпитализирован, в 2018 году перенес кому.

Скончался в Москве 14 ноября 2020 года.