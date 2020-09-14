Politico: Иран планировал убить посла США в ЮАР в отместку за ликвидацию генерала Сулеймани

Американское издание Politico со ссылкой на отчеты разведывательных структур пишет, что посол США в ЮАР Лана Маркс была определена иранским руководством как цель, чтобы отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани.

В публикации Нахаль Туси и Наташи Бертранд говорится, что об угрозе жизни Ланы Маркс было известно еще весной, но в последние недели эта угроза стала "более конкретной". По данным американской разведки, к заговору причастно посольство Ирана в ЮАР.

Представитель правительства США заявил, что Маркс была уведомлена об угрозе.

66-летняя Лана Маркс стала послом США в ЮАР в октябре 2019 года. До того она была известна, прежде всего, как успешная бизнес-леди, создавшая свой бренд дорогих дамских сумочек, имеющая обширные международные связи и более двух десятилетий хорошо знакомая с Дональдом Трампом (он лично рекомендовал ее на пост посла в Претории).

Лана Маркс родилась в ЮАР, в еврейской семье, ее отец был выходцем из Литвы. Она говорит на некоторых южноафриканских языках, включая африкаанс и коса. Еще один эпизод ее биографии: она была близкой подругой принцессы Дианы, погибшей в 1997 году.

Не исключено, что Маркс была выбрана иранцами как цель из-за ее приятельских отношений с Трампом и еврейского происхождения.

Ликвидация Касема Сулеймани

В ночь на 3 января 2020 года, примерно в 00:30 по местному времени самолет доставил Касема Сулеймани из Сирии в международной аэропорт Багдада. Его встретили представители командования проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Когда конвой из нескольких автомобилей вез Сулеймани к выезду с территории аэропорта и проезжал рядом с грузовым терминалом, американский ударный БПЛА выпустил четыре ракеты по этим машинам.

В результате авиаудара цели были уничтожены. По данным командования "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли 12 человек, в их числе командующий иранскими силами "Кудс" Касем Сулеймани, заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муандис, Мухаммад аль-Джабири, отвечавший в "Аль-Хашд аш-Шааби" за внешние связи, и другие. После авиаудара аэропорт Багдада приостановил работу. Места происшествия было оцеплено. Сулеймани опознали по перстню на пальце. Его останки и тела других погибших были доставлены в морг для ДНК-экспертизы.

Касем Сулеймани родился 11 марта 1957 года в Канат-е Малеке (юго-восток Ирана), в бедной крестьянской семье. После окончания пяти классов начальной школы, 13-летним подростком отправился на заработки в Керман. Работал на стройке.

Вскоре после исламской революции 1979 года вступил в "Корпус стражей Исламской революции" (КСИР) – военизированную организацию, подчинявшуюся лично верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи. Но после начальной военной подготовки Сулеймани направили заниматься водоснабжением на родине, в провинции Керман.

В 1980-м участвовал в боевых действиях КСИР против курдов. Это был его первых военный опыт. Получил звание лейтенанта.

Карьере Сулеймани помогла ирако-иранская война, начавшаяся осенью 1980 года. После войны, дослужившись до бригадного генерала, он в 1987 году стал командующим 41-й пехотной дивизии "Тараллах".

В 1990-х годах командовал частями КСИР на юго-востоке Ирана, в городе Керман. Боролся с наркоторговлей.

В 2000 году был назначен командующим силами специального назначения КСИР – "Кудс". Тесно контактировал с ливанской "Хизбаллой". В 2008 году возглавил группу иранских следователей, которые должны выяснить обстоятельства гибели в Дамаске руководителя спецслужб "Хизбаллы" Имада Мугнии (Мурнии).

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Касем Сулеймани руководил созданием проиранского ополчения в этой стране и в Ираке, перед которым ставилось несколько задач: защита режима Башара Асада, борьба с неправительственными суннитскими вооруженными формированиями (в том числе, с "Исламским государством", "Ан-Нусрой" и другими), подготовка к вооруженным действиям против Израиля. Он также наладил поставки ракетных вооружений ливанской "Хизбалле".

Имя Касема Сулеймани было включено в "чёрный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана.

В США и Израиле на Сулеймани возлагали ответственность за многие действия проиранских террористов против израильских и американских объектов. Он неоднократно выступал с призывами уничтожить Израиль. Именно благодаря Сулейману были сформированы, подготовлены и вооружены шиитские милиции в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, действовавшие против противников Асада, против Израиля, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

3 января 2020 был убит в Багдаде в результате авиаудара ВВС США. По заявлению Пентагона, спецоперация по уничтожению Сулеймани была проведена по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.



