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NEWSru.co.il :: В мире15 августа 2020 г., 15:02

"Мы не народец. Мы – гордый народ". В Беларуси седьмой день продолжаются протесты

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Минск, 15 августа

В субботу, 15 августа, в Беларуси продолжились акции протеста против фальсификации выборов.

В Минске десятки тысяч людей пришли на место гибели Александра Тарайковского, сообщает TUT.BY. Александр погиб 10 августа во время разгона силовиками акции протеста. В свидетельстве о его смерти указано, что основная причина смерти мужчины – открытая рана грудной клетки, он умер от потери крови.

В министерстве внутренних дел заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего мужчина погиб. Однако, по словам очевидцев, в руках у мужчины "ничего не взрывалось". Александру было 34 года, у него осталась трехлетняя дочь.


В Гродно к шествию солидарности присоединились ветераны ВДВ. К зданию горисполкома уже к 14:30 пришли более пяти тысяч человек.

В Витебске жители города собрались возле Ратуши. Люди держали цветы, шарики, плакаты с надписями "Мы не народец. Мы – гордый народ", "Перемен требуют наши сердца", "Спыніце гвалт!".

Аналогичная акция прошла в Борисове.

Между тем, президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Беларуси.

"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее Лукашенко заявил, что хочет обсудить ситуацию, сложившуюся в республике, с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, речь идет об "угрозе не только Беларуси, но и России".

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