Итог выборов президента США: Байден получил 306 голосов выборщиков и одержал победу

Вечером 14 декабря были опубликованы окончательные результаты голосования на выборах президента США: кандидата от Демократической партии Джо Байдена поддержали 306 выборщиков. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил 232 голоса. Таким образом, Байден одержал победу.

Победа Байдена стала очевидной уже на этапе, когда стали известны результаты по Калифорнии, и он набрал 270 голосов выборщиков. Последними голосовали Гавайи, также отдавшие голоса выборщиков кандидату от демократов.

На этот раз не было ни одного случая, когда бы выборщики голосовали не так, как им наказали избиратели. Во всех штатах, где Республиканская партия пыталась оспорить итоги выборов, выборщики проголосовали за представителя Демократической партии.

Отметим, что результат 306-232 в точности совпадает с результатами выборов, которые публиковали с ноября публиковали многие СМИ.

Комментируя результаты голосования, Байден призвал Трампа их уважать. "Триста шесть голосов выборщиков – точно то же число голосов выборщиков, которое Дональд Трамп и вице-президент Пенс получили, когда выиграли в 2016 году. В то время президент Трамп назвал число выборщиков, которым он был избран, "разгромным". По его собственным стандартам эти результаты представляли ясную победу в то время, и я позволю себе предположить, что они являются такими и сейчас", – заявил Байден.

Результаты выборов должен утвердить Конгресс 6 января 2021 года.

26 ноября президент США Дональд Трамп заявлял, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Джо Байдена. При этом Трамп говорил, что в случае голосования за Байдена выборщики совершат ошибку, так как при голосовании было допущено "массовое мошенничество". Трамп сравнил инфраструктуру выборов в США с происходящим в странах третьего мира и отметил, что в таких условиях ему "очень сложно признать поражение".



