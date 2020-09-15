Стартовала церемония подписания договоров между Израилем и странами Персидского залива

В 19:00 по израильскому времени, 12:00 по времени Вашингтона, округ Колумбия, в Белом доме стартовала церемония подписания исторического договора о нормализации отношений между Израилем с одной стороны и двумя странами Персидского залива, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, с другой.

Это событие транслируют в прямом эфире все израильские крупные телеканалы.

ОАЭ и Бахрейн станут третьим и четвертым арабскими государствами, подписавшими соглашения с Израилем – после Египта в 1979 году и Иордании в 1994-м.

На церемонии присутствуют президент США Дональд Трамп, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу и министры иностранных дел стран Персидского залива – шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян (ОАЭ) и доктор Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заян (Бахрейн).

СМИ отмечают, что Белый дом не раскрывал подробностей данного мероприятия: сообщалось лишь, что церемония будет продолжительной, приглашено множество гостей.

После подписания договора стороны продолжат проработку деталей меморандума о взаимопонимании с Бахрейном, о котором было объявлено в минувшую пятницу

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время израильская делегация по вопросам безопасности отправится в ОАЭ, чтобы обсудить сотрудничество в этой области и, в частности, продажу истребителей F-35 правительству этой страны.

Отмечается, что на фоне пандемии коронавируса члены израильской делегации не покидали свои гостиничные номера и потребовали сохранения социального дистанцирования и ношения масок во время церемонии.

Газета "Гаарец" сообщает, что израильтяне, проживающие в США, провели акцию протеста против церемонии подписания. Они заявили, что поддерживают мирное соглашение с ОАЭ, но возмущены тем, что его подписывает находящийся под следствием премьер. По их мнению, этот факт представляет угрозу демократическим принципам Государства Израиль.

Саудовская Аравия, которая позволила израильской и американской делегациям пересечь свое воздушное пространство в рамках первого прямого рейса между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, также рассматривает возможность налаживания отношений с еврейским государством, хотя саудовские лидеры публично заявили, что еще не готовы к полной нормализации, отмечается в этой статье.

Дональд Трамп, который проводит церемонию подписания и чья администрация выступила посредником, полагает, что не менее пяти арабских стран в ближайшее время заключат мир с Израилем, а затем к ним присоединятся палестинцы: "Они прошли долгий путь и устали бороться – ждите продолжения".

Глава Белого дома высказался также по поводу продажи истребителей F-35 ОАЭ, заявив: "Мы разберемся – это будет нетрудно".

"Вместо того, чтобы зацикливаться на прошлых конфликтах, люди сегодня сосредоточены на формировании яркого будущего, наполненного безграничными возможностями", – заявил накануне старший советник Белого дома Джаред Кушнер, который помогал вести переговоры.