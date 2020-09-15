Стартовала церемония подписания договоров между Израилем и странами Персидского залива
В 19:00 по израильскому времени, 12:00 по времени Вашингтона, округ Колумбия, в Белом доме стартовала церемония подписания исторического договора о нормализации отношений между Израилем с одной стороны и двумя странами Персидского залива, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, с другой.
Это событие транслируют в прямом эфире все израильские крупные телеканалы.
ОАЭ и Бахрейн станут третьим и четвертым арабскими государствами, подписавшими соглашения с Израилем – после Египта в 1979 году и Иордании в 1994-м.
На церемонии присутствуют президент США Дональд Трамп, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу и министры иностранных дел стран Персидского залива – шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян (ОАЭ) и доктор Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заян (Бахрейн).
СМИ отмечают, что Белый дом не раскрывал подробностей данного мероприятия: сообщалось лишь, что церемония будет продолжительной, приглашено множество гостей.
После подписания договора стороны продолжат проработку деталей меморандума о взаимопонимании с Бахрейном, о котором было объявлено в минувшую пятницу
Кроме того, ожидается, что в ближайшее время израильская делегация по вопросам безопасности отправится в ОАЭ, чтобы обсудить сотрудничество в этой области и, в частности, продажу истребителей F-35 правительству этой страны.
Отмечается, что на фоне пандемии коронавируса члены израильской делегации не покидали свои гостиничные номера и потребовали сохранения социального дистанцирования и ношения масок во время церемонии.
Газета "Гаарец" сообщает, что израильтяне, проживающие в США, провели акцию протеста против церемонии подписания. Они заявили, что поддерживают мирное соглашение с ОАЭ, но возмущены тем, что его подписывает находящийся под следствием премьер. По их мнению, этот факт представляет угрозу демократическим принципам Государства Израиль.
Ряд дипломатических источников намекают, что султанат Оман, который Нетаниягу, как известно, посетил в 2018 году, станет следующей страной, решившейся нормализовать отношения с Израилем, отмечает газета The Jerusalem Post.
Саудовская Аравия, которая позволила израильской и американской делегациям пересечь свое воздушное пространство в рамках первого прямого рейса между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, также рассматривает возможность налаживания отношений с еврейским государством, хотя саудовские лидеры публично заявили, что еще не готовы к полной нормализации, отмечается в этой статье.
Дональд Трамп, который проводит церемонию подписания и чья администрация выступила посредником, полагает, что не менее пяти арабских стран в ближайшее время заключат мир с Израилем, а затем к ним присоединятся палестинцы: "Они прошли долгий путь и устали бороться – ждите продолжения".
Глава Белого дома высказался также по поводу продажи истребителей F-35 ОАЭ, заявив: "Мы разберемся – это будет нетрудно".
"Вместо того, чтобы зацикливаться на прошлых конфликтах, люди сегодня сосредоточены на формировании яркого будущего, наполненного безграничными возможностями", – заявил накануне старший советник Белого дома Джаред Кушнер, который помогал вести переговоры.
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