Израиль подписал мирные соглашения с ОАЭ и Бахрейном

В 20:30 по израильскому времени, 14:30 по времени Вашингтона, округ Колумбия, в Белом доме завершилась церемония подписания исторического договора о нормализации отношений между Израилем с одной стороны и двумя странами Персидского залива, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, с другой.

Соглашения были составлены на трех языках - английском, иврите и арабском.

ОАЭ и Бахрейн стали третьим и четвертым арабскими государствами, подписавшими соглашения с Израилем – после Египта в 1979 году и Иордании в 1994-м.

Соглашения подписали президент США Дональд Трамп, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу и министры иностранных дел стран Персидского залива – шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян (ОАЭ) и доктор Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заян (Бахрейн).

Трамп в своей речи повторил сделанное еще до церемонии подписания заявления о том, что за ОАЭ и Бахрейном последуют еще пять арабских стран, а также соглашение с Палестинской автономией.

Вслед за американским президентом выступал Биньямин Нетаниягу, а за ним - министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян. Отметим, что в своем выступлении глава МИДа ОАЭ поблагодарил Биньямина Нетаниягу за отказ от аннексии.

После подписания договора стороны продолжат проработку деталей меморандума о взаимопонимании с Бахрейном, о котором было объявлено в минувшую пятницу

Во время церемонии подписания исторического договора, а именно во время выступления шейха Абдуллы бен Заида Аль Нахайяна (ОАЭ) по Ашдоду и Ашкелону были выпущены из сектора Газа несколько десятков ракет. Одна из них разорвалась в центре Ашдода, пострадали несколько человек.

Среди гостей были замечены представители Омана и Судана. Предполагается, что эти страны будут следующими, кто подпишет соглашение с Израилем.