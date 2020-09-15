Иерусалим:
21 - 33°
Тель-Авив:
27 - 30°
Эйлат:
30 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире15 сентября 2020 г., 20:40

Израиль подписал мирные соглашения с ОАЭ и Бахрейном

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Израиль подписал мирные соглашения со странами Персидского залива

В 20:30 по израильскому времени, 14:30 по времени Вашингтона, округ Колумбия, в Белом доме завершилась церемония подписания исторического договора о нормализации отношений между Израилем с одной стороны и двумя странами Персидского залива, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, с другой.

Соглашения были составлены на трех языках - английском, иврите и арабском.

ОАЭ и Бахрейн стали третьим и четвертым арабскими государствами, подписавшими соглашения с Израилем – после Египта в 1979 году и Иордании в 1994-м.


Соглашения подписали президент США Дональд Трамп, глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу и министры иностранных дел стран Персидского залива – шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян (ОАЭ) и доктор Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заян (Бахрейн).

Трамп в своей речи повторил сделанное еще до церемонии подписания заявления о том, что за ОАЭ и Бахрейном последуют еще пять арабских стран, а также соглашение с Палестинской автономией.

Вслед за американским президентом выступал Биньямин Нетаниягу, а за ним - министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян. Отметим, что в своем выступлении глава МИДа ОАЭ поблагодарил Биньямина Нетаниягу за отказ от аннексии.

После подписания договора стороны продолжат проработку деталей меморандума о взаимопонимании с Бахрейном, о котором было объявлено в минувшую пятницу

Во время церемонии подписания исторического договора, а именно во время выступления шейха Абдуллы бен Заида Аль Нахайяна (ОАЭ) по Ашдоду и Ашкелону были выпущены из сектора Газа несколько десятков ракет. Одна из них разорвалась в центре Ашдода, пострадали несколько человек.

Среди гостей были замечены представители Омана и Судана. Предполагается, что эти страны будут следующими, кто подпишет соглашение с Израилем.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 сентября 2020
ХАМАС "поздравил" Израиль с соглашениями с ОАЭ и Бахрейном. Ракета сбита "Железным куполом"
// NEWSru.co.il // В мире // 15 сентября 2020
Нетаниягу: "Те, кто познали раны войны, умеют дорожить миром"
// NEWSru.co.il // В мире // 15 сентября 2020
Трамп: "Это соглашение станет базой для мира во всем регионе"
// NEWSru.co.il // В мире // 15 сентября 2020
Стартовала церемония подписания договоров между Израилем и странами Персидского залива

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

21:19 Около тысячи израильтян больше недели ночуют под открытым небом на границе Украины
20:40 Израиль подписал мирные соглашения с ОАЭ и Бахрейном
20:15 Президент США признал: он планировал ликвидацию Асада
20:15 Нетаниягу: "Те, кто познали раны войны, умеют дорожить миром"
20:04 Трамп: "Это соглашение станет базой для мира во всем регионе"
20:03 Американский минюст возбудил уголовное дело в отношении Джона Болтона
19:07 Стартовала церемония подписания договоров между Израилем и странами Персидского залива
18:35 "Вышел из комы в "Инстаграм": пост Навального собрал более миллиона "лайков"
18:24 "Пашаев меня подставил": Михаил Ефремов сменил адвоката
17:33 "Кан": для подписания соглашений с ОАЭ и Бахрейном Нетаниягу требуется разрешение Ашкенази
...