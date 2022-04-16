adv_11 ar_right_wwh adv_12 ar_right_1 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 19:39 В ходе беспорядков на Храмовой горе были задержаны около 470 арабов 16:57 В Нетании найдена мертвой 40-летняя женщина 15:38 52-й день войны. Российские военные обстреливают Киев, Харьков и Львов 15:26 Украинский омбудсмен: необходима срочная эвакуация из Херсона 58 детей-сирот 14:52 Власти Харькова сообщают об очередном обстреле города российскими военными 13:51 Российские военные обстреляли Дарницкий район Киева; один человек погиб 13:24 Верещук: в украинском плену находится около 700 военнослужащих России 11:22 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 52-й день войны adv_13 ar_right_2 adv_14 ar_right_3 adv_15 ar_right_4 adv_16 ar_right_5