Израильтянин, задержанный в Минске на 78 часов, рассказал о побоях и пыточных условиях в СИЗО

10 августа в центре Минска был задержан житель Модиина Александр Фруман - израильский турист, приехавший в Беларусь с семьей, чтобы показать сыну места, откуда они родом.

Выйдя из минского СИЗО, Александр рассказал Илье Аксельроду о пыточных условиях, в которых находятся задержанные силовиками люди.

По словам Фрумана, он был задержан у Дворца Профсоюзов, когда вытащил телефон, чтобы сфотографировать автобус, у которого стояли милицейские щиты. Когда на Александра начали надвигаться ОМОНовцы, он сразу поднял руки и сказал, что он гражданин Израиля, после чего на него посыпались антисемитские шутки и обвинения в шпионаже. На требование Фрумана сообщить о его задержании в посольство последовали угрозы.

Как рассказывает Фруман, омоновцы на его глазах задерживали и избивали обычных прохожих. Кто-то вышел из магазина, какая-то пара шла мимо, какой-то пенсионер просто подвернулся под руку.

Автозак приехал в РУВД, людей начали выгружать, избивая дубинками. На просьбу Александра не отбирать у него маску, поскольку он страдает хроническим заболеванием, только посмеялись.

"Нас поставили у забора, заставив расставить ноги как можно шире и опустить головы. Все время били дубинками и руками. В три часа ночи разрешили сесть на асфальт - было десять градусов, очень холодно, больше десяти минут на асфальте сидеть было невозможно и мы начали просить позволить нам встать. Охрана чуть расслабилась, и мы начали знакомиться. Среди нас был парень с какими-то проблемами в развитии. Он все время улыбался и не мог ответить, какого он года рождения, за что его били. Позже я оказался с ним в одной камере и понял, что уровень развития у него как у шестилетнего ребенка - он "Фиксики" любит", - рассказывает Фруман.

В какой-то момент Александру сказали подписать признание о том, что он был задержан после того, как пытался оказать сопротивление. Когда Фруман отказался подписывать документ, его снова избили.

По словам Фрумана, охранники все время повторяли: "Вы находитесь внутри режимного объекта, и мы имеем право открывать огонь на поражение".

Фруман говорит, что когда один их охранников вел его в уборную, он сказал: "Я сегодня избил только одного человека, мне это не надо".

По словам Александра, среди задержанных были люди с очень тяжелыми травмами. У одного мужчины была явно сломана рука, а второй был с рваной раной и истекал кровью: "Я такое видел, только когда в Гивате служил водителем "скорой". В какой-то момент их увезли на машине скорой помощи.

"После 16 часов пыток мы услышали звуки автозаков и поняли, что нас везут в СИЗО. В автозаке клали штабелями. Ты стоишь на коленях, а твое тело и голова лежит на спине того, кто стоит перед тобой. А у него вся спина в синяках, ты причиняешь ему боль… Дальше пошли удары. Кто чуть повернул голову, поерзал, попытался изменить положение… Все получали дубинкой… Самым крепким ребятам стянули руки сцепками, да так сильно, что у них синели руки".

Когда омоновцы хотели достать до кого-то, кто находился в глубине автозака, они становились сапогами на спины тех, кто был у выхода.

По словам Александра, задержанным все время говорили, что они ходят на митинги за деньги, что они разгромили город, что им мстят за то, что в Могилеве избили ОМОН.

Александр рассказывает, что таким образом они провели в автозаке полтора часа, потому что на въезде в СИЗО образовалась пробка из автозаков. Все это время задержанным рассказывали, что "это еще цветочки" и что в СИЗО их "вообще убьют" и "посадят в камеры к уркаганам, которые будут иметь с ними гомосексуальные отношения".

"Я понял, что надо тянуть время, и включил шарманку про израильскую армию. Мол, у нас вот так, а как у вас? У вас бронежилеты из какого материала? И слышал в ответ: "А зачем тебе? Планируешь нападение?" Кстати, фотография, за которую меня взяли, была сделана "с целью нападения на автобус".

Фруман рассказывает, что когда их выгрузили из автозака уже во дворе СИЗО, они думали, что теперь их начнут избивать по-настоящему, но все было наоборот - их начали спокойно спрашивать, нужна ли им вода и ведро. В камере было около 30 градусов, маленькая щелочка вместо окна и "запах мужских тел". В помещении на 8 человек их было 18, но они "сразу скоординировались".

"Мы попросили тряпку, помыли полы, распределили спальные места, чтобы всем хватило… У нас очень интересная компания собралась. Доценты, психологи, фотографы, шахтер из Солигорска. Где бы я еще встретил шахтера из Солигорска? Был поляк-журналист, которого били тольк за то, что он поляк".

Фрумана задержали 10 августа в 5 часов вечера, а накормили впервые 12 августа в 8 утра. "Давали раз в несколько часов глоток воды".

Александр говорит, что в какой-то момент ему удалось пообщаться в коридоре с задержанными женщинами. Он рассказал с их слов, что в камере на 10 человек сидят 53 женщины. У кого месячные - говорят вытираться носками. Обливают холодной водой, отрезают волосы.

Потом по одному начали выводить на суд. Как оказалось, все зависело от судьи - один давал всем по 20 суток, второй по пять. А Фрумана и поляка не трогали, пока в какой-то момент Александру не сказали, что потеряли его документы - протокол и паспорт.

Израильтянин рассказывает, что первым делом он и его сокамерники, которых отпустили вместе с ним, поехали к маме юноши с особенностями развития.

"Нам было очень трудно получить от него адрес. Он нам его дал, но мы не были уверены, что правильно его поняли… Нашли его мать, сказали ей, что за ним присматривали, просили для него лишние порции, мыли… Мы ее успокоили, сказали, чтобы она была с нами на связи. Его зовут Артем Шимановский… Это человек недееспособный, его вообще не имели права судить", - говорит Александр.

"Я уже ничего не боюсь. Я не был участником протестов, но теперь буду поддерживать их и рублем и распространением информации", - говорит Фруман.